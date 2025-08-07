Rocket Lab USA - RKLB: Startet die Raketen-Aktie nach den Quartalszahlen durch?

Earnings heute 4:15 PM ET!

Skalierung mit der Electron- oder mehr Nutzlast mit der Neutron-Rakete? Wann wird Rocket Lab USA (RKLB) endlich profitabel ?

Rocket Lab USA (RKLB) - ISIN US7731221062

Rückblick: Im Chartbild sehen wir nach dem Allzeithoch vom 18. Juli eine saubere Pullbackformation zurück zum 20er-EMA bei der Rocket-Lab-Aktie. Die Schlusskurse lagen jeweils knapp über der grünen Linie. Anleger sollten jedoch unbedingt beachten, dass das Raumfahrtunternehmen aus dem kalifornischen Long Beach am heutigen Donnerstag nach Börsenschluss, genauer gesagt, um 4:15 PM Eastern Time seine Quartalszahlen veröffentlichen wird.

Rocket-Lab-Aktie: Chart vom 06.08.2025, Kürzel: RKLB Kurs: 44.10 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wir sollten auf jeden Fall die Reaktion des Marktes nach Bekanntgabe der Zahlen abwarten und dann intraday nach günstigen Einstiegsgelegenheit suchen. Vorläufiges Kursziel wäre das bereits genannte Allzeithoch.

Mögliches bärisches Szenario

Sofern die Anleger von den Aussagen des Managements enttäuscht sein sollten, dürften sie bald das Interesse an der Rocket-Lab-Aktie verlieren und sich anderen Hype-Themen zuwenden.

Meinung:

Rocket Lab USA hat bisher 69 Starts mit der Electron-Rakete durchgeführt, davon elf allein im laufenden Jahr. Für den Rest des Jahres sind über 20 weitere Starts geplant - ein deutliches Zeichen dafür, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Startkapazitäten deutlich zu erhöhen. Im Mittelpunkt des Interesses steht jedoch das Neutron-Raketenprogramm. Diese deutlich größere Trägerrakete soll erheblich mehr Nutzlast transportieren können und könnte für Rocket Lab den Eintritt in ein neues Marktsegment bedeuten. Analysten beobachten die Fortschritte bei der Entwicklung daher sehr genau, Aussagen hierzu sind interessanter als der aktuelle Verlust pro Aktie. Die zentrale Frage bleibt: Gelingt es Rocket Lab, die hohen Erwartungen auch im Bereich schwererer Nutzlasten zu erfüllen - oder folgt auf das bisherige Wachstum eine Phase der Konsolidierung? Trader, die einen Long Trade erwägen, sollten keinesfalls vergessen, das Risiko mittels Stop Loss zu begrenzen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 21.14 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 911. 63 Mio. USD

Meine Meinung zu Rocket Lab USA ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.boerse-express.com/news/articles/rocket-lab-usa-aktie-spannung-vor-quartalszahlen-814798

Veröffentlichungsdatum: 07.08.2025

Autor: Thomas Canali

Es besteht kein Interessenskonflikt.

