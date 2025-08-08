© Foto: Sven Hoppe/dpaDie Entscheidung der Vereinigten Staaten, Zölle auf Goldbarren mit einem Gewicht von einem Kilogramm und 100 Unzen zu erheben, sorgt für erhebliche Unruhe am globalen Edelmetallmarkt.Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen, die anonym bleiben wollten, hat die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde klargestellt, dass diese Barren nicht wie von der Branche erwartet von Abgaben ausgenommen sind. Die Financial Times berichtete zuerst über die Entscheidung. Händler, Analysten und Branchenvertreter reagierten fassungslos. Der Schritt könnte Handelsströme aus der Schweiz sowie aus wichtigen Raffineriezentren wie London und Hongkong bremsen. Die Schweizer Goldexporte sind bereits ein Streitpunkt in …Den vollständigen Artikel lesen ...
