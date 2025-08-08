Anzeige
Das Kupferangebot bricht ein - und dieser neue Fund kommt genau zur richtigen Zeit
Dow Jones News
08.08.2025 14:57 Uhr
DJ MÄRKTE USA/Börse etwas fester erwartet - Grundstimmung bleibt positiv

DOW JONES--Nach dem uneinheitlichen Vortag sieht es zum Start an der Wall Street am Freitag nach kleinen Gewinnen aus. Die Futures auf die Aktienindizes tendieren etwas fester. Am Donnerstag hatten Konjunkturdaten mit Licht und Schatten keinen klaren Impuls gebracht, stützten tendenziell aber die mit den schwachen monatlichen Arbeitsmarktdaten wieder entfachte Zinssenkungsspekulation. Am Berichtstag stehen keine wichtigen Konjunkturdaten an.

Gesprächsstoff liefert eine wichtige Personalie. US-Präsident Donald Trump hat seinen ehemaligen Wirtschaftsberater Stephen Miran zum Fed-Gouverneur nominiert. Er soll die kürzlich von diesem Posten zurückgetretene Adriana Kugler ersetzen. Miran gilt als geldpolitische Taube und dürfte daher ganz im Sinne des Präsidenten agieren, der schon seit geraumer Zeit auf Zinssenkungen drängt. Wichtig aus Marktsicht ist dabei aber, dass Miran nur übergangsweise die Restamtszeit von Kugler übernehmen soll. "In der Zwischenzeit werden wir weiterhin nach einem dauerhaften Nachfolger suchen", so Trump auf Truth Social. Unklar ist derweil noch, ob Miran bei der Zinsentscheidung der US-Notenbank Mitte September schon wird mitstimmen können.

Für unterschwellig weiter gute Stimmung sorgt die Berichtssaison. Nachdem mehr als zwei Drittel der S&P-500-Unternehmen über den Geschäftsverlauf berichtet haben, stellen die HSBC-Analysten fest, dass rund 80 Prozent der Unternehmen die Gewinnschätzungen übertroffen haben.

Pinterest knicken vorbörslich um etwa 12 Prozent ein. Die Social-Media-Plattform hat zwar mit dem Umsatz im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, doch enttäuscht das bereinigte Ergebnis. Mit Enttäuschung werden auch die Zahlen von Trade Desk (-32%) aufgenommen. Motorola Solutions hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und den Ausblick angehoben. Das Unternehmen rechnet jedoch mit höheren Materialkosten in diesem Jahr. Der Kurs tritt auf der Stelle.

Soundhound machen einen Satz um rund 25 Prozent nach oben. Der Experte für Sprach-KI meldete Quartalsergebnisse, die besser als erwartet ausfielen, und hob seinen Jahresumsatzausblick an. Für Expedia geht es um 15 Prozent aufwärts, nachdem das Reiseportal seinen Ausblick erhöht hat. Auch Gilead Sciences (+4,3%) hat seine Ziele erhöht.

Aktien des Goldsektors werden gestützt von Berichten, dass die USA Zölle auf die Einfuhr von 1-Kilo-Goldbarren erheben wollen. Freeport-McMoran Copper & Gold gewinnen 0,5, Kinross Gold 1,2, Barrick Mining 0,9 und Newmont Goldcorp 0,9 Prozent. Der Goldpreis zeigt sich derweil etwas leichter bei 3.390 Dollar, notiert damit aber nicht weit entfernt von seinem Rekordhoch.

Der Dollar wird etwas belastet von der Nominierung Mirans. Diese habe sich für eine stärkere Kontrolle der Fed durch den Präsidenten ausgesprochen, kommentiert die Danske Bank. Der Dollarindex sinkt um 0,1 Prozent. Die Analysten von ING argumentieren hingegen, dass sich die Verluste des Dollar Grenzen hielten aufgrund von Berichten, dass Fed-Gouverneur Christopher Waller als Favorit für die Nachfolge von Fed-Chairman Jerome Powell gehandelt werde.

Am Anleihemarkt legen die Renditen geringfügig zu, nachdem die Auktion von Longbonds am Vortag auf eine geringe Nachfrage gestoßen war. Die Zehnjahresrendite zeigt sich einen halben Basispunkt höher. Die Nachfrage nach Anleihen gehe seit den schwachen Arbeitsmarktdaten vom Freitag zurück und nun auch nach der Nominierung Mirans, so die Deutsche Bank. 

=== 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Mi, 17:20  % YTD 
EUR/USD           1,1647    -0,2%   1,1666   1,1645 +12,6% 
EUR/JPY           172,15    +0,3%   171,57   171,47  +5,3% 
EUR/CHF           0,9408    -0,0%   0,9409   0,9383  +0,2% 
EUR/GBP           0,8671    -0,1%   0,8679   0,8724  +4,9% 
USD/JPY           147,80    +0,5%   147,06   147,25  -6,5% 
GBP/USD           1,3433    -0,1%   1,3441   1,3347  +7,4% 
USD/CNY           7,1392    +0,1%   7,1319   7,1373  -1,1% 
USD/CNH           7,1894    +0,1%   7,1809   7,1843  -2,1% 
AUS/USD           0,6523    +0,0%   0,6522   0,6502  +5,3% 
Bitcoin/USD       116.682,50    -0,4% 117.166,65 115.046,75 +23,9% 
 
ROHOEL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          64,12    63,88    +0,4%    0,24 -11,3% 
Brent/ICE          66,74    66,43    +0,5%    0,31 -11,3% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.389,31   3.398,15    -0,3%    -8,84 +29,5% 
Silber            32,92    32,85    +0,2%    0,07 +17,8% 
Platin          1.143,39   1.146,92    -0,3%    -3,53 +31,0% 
Kupfer            4,42     4,40    +0,5%    0,02  +7,5% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/hab

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.