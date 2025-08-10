Forscher:innen gehen davon aus, dass das neue KI-Modell von OpenAI für eine mittellange Antwort bis zu 40 Wattstunden an Strom verbraucht. Das wäre bis zu 20-mal mehr als das vorige Modell GPT4o. OpenAIs neues Vorzeigemodell GPT-5 startet mit hohen Erwartungen - und ebenso großen Kontroversen. Nach Pannen bei der Präsentation und Kritik aus der Community rückt jetzt auch der Energieverbrauch in den Fokus: Wie The Guardian berichtet, warnen Forscher:innen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
