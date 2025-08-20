DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BANKENREGULIERUNG - Die deutschen Bankenaufseher von Bafin und Bundesbank schlagen einen neuen Regulierungsrahmen für kleine Kreditinstitute mit traditionellen Geschäftsmodellen vor. Danach sollen die Geldhäuser von der Pflicht befreit werden, ihren Eigenkapitalbedarf anhand komplexer Risikomodelle zu ermitteln. Im Gegenzug sollen sie insgesamt deutlich mehr Eigenkapital für ihr Geschäft vorhalten. Sollten sich die Ideen der Aufsichtsbehörden auf EU-Ebene durchsetzen, könnten die meisten deutschen Sparkassen und Volksbanken davon profitieren. (Handelsblatt)

August 20, 2025

