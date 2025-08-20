Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, August 20
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|19/08/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|254455.95
|5.7826
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|19/08/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|40709650.00
|237460279.03
|5.833
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|19/08/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|2200000.00
|12070361.47
|5.4865
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|19/08/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|254430.51
|5.7979
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|19/08/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|13104377.00
|74840013.46
|5.7111
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|19/08/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|37278.00
|188486.73
|5.0562
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|19/08/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|2000000.00
|12661213.59
|6.3306
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|19/08/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5020000.00
|28607206.13
|5.6986
