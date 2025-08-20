Hamburg (ots) -Die neue vegane Marke startet mit voller Würze, feinem Geschmack und jeder Menge guter Laune in den Markt.Auf die Teller, fertig, los ... Eine neue Foodmarke bringt frischen Wind in die vegane Küche: LECKER by nature ist da - mit richtig guten Zutaten, einer ordentlichen Portion Geschmack und einem klaren Ziel: Menschen zu zeigen, wie einfach und lecker eine bewusste, vegane Ernährung sein kann. Die Marke startet zunächst mit vier herzhaften Fertiggerichten auf Basis von Erbsenprotein - einem Burger, zwei Bolognese-Varianten und einem Chili sin Carne - sowie mit raffiniert komponierten Gewürzmischungen, die jedem Gericht das gewisse "Mhhhhh" verleihen.LECKER by nature fühlt sich dabei einem ganz besonderen Publikum verbunden - den Happytariern - Menschen, die gerne gut essen, mit Freude durchs Leben gehen und sich weder von strengen Regeln noch von trockener Dogmatik vorschreiben lassen, was sie essen sollen. Für sie zählen gute Zutaten, ehrlicher Geschmack und eine positive Haltung. Und genau das steckt in jedem Gericht von LECKER by nature.Weniger Drama, mehr AromaDie LECKER by nature Produkte stehen für unkomplizierten Genuss, Nachhaltigkeit und echte Alltagsheldentauglichkeit. Egal ob schnelles Mittagessen, entspanntes Abendessen oder Grillabend mit Freund*innen - die veganen Burger-Patties, das Chili sin Carne und die Bolognese schmecken so gut, dass selbst überzeugte Fleischesser begeistert sind.Das Beste: Die Produkte sind blitzschnell zubereitet - perfekt für Urlaub, Segeltörn, Glamping oder Fahrradtour. Und sie können mehr als nur richtig gut schmecken: Mit einem bewusst abgestimmten Nährwertprofil sorgen sie dafür, dass du dich rundum wohlfühlst. Ganz ohne künstlichen Schnickschnack - dafür mit jeder Menge Geschmack und einer großen Liebe zum Detail.Wer noch einen draufsetzen will, greift zu den hauseigenen Gewürzmischungen von LECKER by nature: Ob für Pasta, Bowls, Salate oder Gemüsegerichte - hier wird mit Kräutern, Gewürzen und einer Prise Magie gekocht. Natürlich ohne Zusatzstoffe, dafür mit viel Sorgfalt gemischt.Versandkostenfreie LieferungAlle Produkte sind ab sofort im Online-Shop auf www.leckerbynature.de erhältlich. In der Einführungsphase erfolgt der Versand innerhalb Deutschlands kostenfrei.Über LECKER by natureLECKER by nature steht für pflanzenbasierten Genuss ohne Verzicht, für ehrliche Zutaten und eine lebensfrohe Haltung. Alles kann, nichts muss. Endlich. Die Marke vereint Qualität mit Kreativität, Nachhaltigkeit mit Geschmack - und richtet sich an Menschen, die gutes Essen feiern, ohne es zu verkopfen. So ist der Begriff "Happytarier" aus dem Wunsch heraus entstanden, eine Haltung zum Leben zu beschreiben, die mehr ist als nur eine Ernährungsweise.Er steht für einen neuen Typ Mensch: weltoffen, genussfreudig, nachhaltig denkend und mit einem feinen Gespür für das eigene Wohlbefinden. Für jemanden, dem guter Geschmack genauso wichtig ist wie ein gutes Gewissen - und der dabei stets optimistisch bleibt. Ein Happytarier will nicht verzichten, sondern genießen. Mit Freude, Leichtigkeit und einem klaren Ja zum Leben.Entwickelt wurde LECKER by nature von einem Team aus Foodies, Kreativen und Nachhaltigkeitsfans, das eines gemeinsam hat: die Liebe zu richtig gutem Essen und zu den Menschen.Pressekontakt:Stefanie StütingTel. +49 (0)40 605 90 97-19stefanie.stueting@alsterbuben.deOriginal-Content von: LECKER by nature GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180592/6100302