Baden (ots) -BSI Software, führender europäischer Anbieter für AI-gestützte CRM- und CX-Plattformen, hat gemeinsam mit der exklusiven österreichischen Privatbank Gutmann den erfolgreichen Wechsel von einer On-Premises-Lösung in die Cloud realisiert - und das ohne Unterbrechung des anspruchsvollen Bankbetriebs.In einem partnerschaftlichen Projekt, geprägt von Vertrauen, Präzision und gegenseitigem Verständnis, gelang die Migration in nur drei Monaten. Mit der Cloud-basierten BSI Customer Suite verfügt die Privatbank nun über eine massgeschneiderte Plattform, die höchste sicherheitstechnische und regulatorische Anforderungen erfüllt und zugleich den Weg für flexible Prozesse und schnellere Innovationszyklen ebnet.Bank Gutmann, führend im Private Banking für vermögende Privatkunden, Stiftungen und institutionelle Anleger, nutzte den Wechsel in die Cloud, um ihre digitale Infrastruktur zukunftssicher aufzustellen. Durch die modulare, API-first-Architektur der Customer Suite, die Cloud- und AI-agnostisch arbeitet, können regulatorische Anforderungen konsequent umgesetzt und neue Services per Low-Code/No-Code bereitgestellt werden.Mit der erfolgreichen Umsetzung stärkt BSI Software seine Rolle als strategischer Technologiepartner für Banken und Versicherer, die regulatorische Sicherheit mit maximaler Handlungsfreiheit verbinden wollen. "Wir können exklusiven Kunden wie Bank Gutmann mit unseren Lösungen die technologische Freiheit geben, Innovationen sofort umzusetzen und gleichzeitig die Compliance-Anforderungen des EU AI Acts und DORA zuverlässig erfüllen", sagt René Konrad, Lead Business Unit Banking, BSI Software.Über BSI SoftwareBSI Software ist ein führender europäischer Anbieter von Softwarelösungen für Customer Relationship Management (CRM) und Customer Experience (CX). Die BSI Customer Suite unterstützt Unternehmen aus regulierten Branchen wie Banking, dem Versicherungssektor, Einzelhandel sowie Energie- und Versorgungswirtschaft bei der ganzheitlichen Gestaltung digitaler Kundenbeziehungen - entlang der gesamten Customer Journey. Dabei ist BSI Software Marktführer in seinen Fokusbranchen in der DACH-Region.Die modulare, skalierbare und holistische Kundenplattform bietet umfassende Funktionen für Marketingautomatisierung, Vertriebsunterstützung und Serviceprozesse - AI-basiert, Compliance-konform und technologisch souverän. Dazu gehören auch der AI-gestützte BSI Companion, die CRM-Lösung mit generativer 360°-Kundensicht sowie die Automatisierung durch Agentic AI. Dank Multi-Cloud-Strategie und Modell-Agnostik bleiben Unternehmen flexibel in der Wahl ihrer Infrastruktur und AI-Modelle.BSI Software verbindet technologisches Know-how mit tiefgehendem Branchenverständnis. Zu den Kunden zählen renommierte Unternehmen wie die Raiffeisen Bankengruppe, Bank Julius Bär, Zürcher Kantonalbank, ADAC, Signal Iduna oder Hornbach.Weitere Informationen: www.bsi-software.comBildmaterial steht unter diesem Link (https://www.dropbox.com/scl/fo/nbx669z1ys7nltd447b5w/ABhcJd_WBqg86aGOrQPhDdM?rlkey=8p4yn0v6652r4q2vxhnkjgzgb&st=31jzlfoq&dl=0)zur Verfügung.Pressekontakt:PIABO Communicationsbsi-software@piabo.netOriginal-Content von: BSI Software, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180591/6100363