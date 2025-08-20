Paris/London/Zürich - Europas Aktienmärkte haben sich am Mittwoch kaum bewegt. «Nach der Elefantenrunde im Weissen Haus und vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole macht sich Lethargie breit», betonte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 tendierte am Mittag mit 5.481,14 Punkten kaum verändert. Ähnlich sah es an den Börsen ausserhalb des Euroraums aus. Für den Schweizer SMI ging es um 0,1 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab