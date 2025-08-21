Berlin (ots) -Frauen in Führungspositionen sind zwar immer noch deutlich seltener, als ihre männlichen Kollegen. Doch längst zeigt eine Vielzahl von unternehmerischen Erfolgsgeschichten, was sie bewegen. 20 solcher erfolgreicher Frauen im Mittelstand stehen jetzt zu einem Publikumspreis zur Wahl.Der Preis "Erfolgreiche Frauen im Mittelstand" kürt seit 2018 Unternehmerinnen und Geschäftsführerinnen aus erfolgreichen mittelständischen Unternehmen für ihre zukunftssichernde Unternehmensaufstellung sowie für ihre besonderen Verdienste im Bereich der Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf.Jetzt stehen die 20 Nominierten des diesjährigen Publikumspreises zur Wahl. Die Frauen kommen aus allen Branchen des Mittelstands und repräsentieren unterschiedlichste Geschäftsstrategien und Lebenswege.Bis 15. September kann jeder online über seine Favoritinnen abstimmen: https://www.innovator-des-jahres.com/voting/.Unter allen Abstimmenden werden traditionell wertvolle Preise verlost. Gekürt werden die Preisträgerinnen bei einem Festakt am 14.11. im Rahmen der Deutschen Innovationswoche in Berlin.Schirmfrau des Awards und Nachfolgerin von Birgit Heraeus-Roggendorf ist in diesem Jahr Julia Ledermann, Gesellschafterin und Vorsitzende des Gesellschafterkreises der edding Group.Der Innovator des Jahres ist der größte Publikumspreis der deutschsprachigen Wirtschaft. Auf dem Netzwerk-Portal werden jährlich die Innovator-Awards sowie andere namhafte Wirtschaftspreise gewählt - darunter der Award "Erfolgreiche Frauen im Mittelstand". Das Ziel dieses Preises ist es, mit mustergültigen "Role Models" die Gesellschaft zu verändern, Frauen sichtbarer zu machen und andere Frauen zu eigenen Karrieren zu motivieren. https://www.innovator-des-jahres.com/erfolgreiche-frauen-im-mittelstandPressekontakt:Evi Papadopoulouwelcome@innovator-des-jahres.comTel.: 030 / 700 1656 - 4Original-Content von: IOY Innovator of the Year GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169995/6101005