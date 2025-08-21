The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.08.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.08.2025
ISIN Name
DE0008471301 DWS BALANCE PORTFOLIO E INVESTMENT
IE0033009014 PERP.INV.S.E.I-C.E.FEO INVESTMENT
US961214FA65 WESTPAC BKG 22/25
US30216BJU70 EDC 22/25
DE000DW6CXY3 DZ BANK IS.A1852
US00254ENB47 SVENSK EXPOR 20/25 MTN
DE000NLB3S74 NORDLB 21/25
DE000A1YCQH3 STADT HAMBURG LSA 15/25
XS1599662084 BARC 17/25 FLR MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.08.2025
ISIN Name
DE0008471301 DWS BALANCE PORTFOLIO E INVESTMENT
IE0033009014 PERP.INV.S.E.I-C.E.FEO INVESTMENT
US961214FA65 WESTPAC BKG 22/25
US30216BJU70 EDC 22/25
DE000DW6CXY3 DZ BANK IS.A1852
US00254ENB47 SVENSK EXPOR 20/25 MTN
DE000NLB3S74 NORDLB 21/25
DE000A1YCQH3 STADT HAMBURG LSA 15/25
XS1599662084 BARC 17/25 FLR MTN
© 2025 Xetra Newsboard