Tabula ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 21
[21.08.25]
TABULA ICAV
|Fund: Janus Henderson Tabula Lux AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.08.25
|LU2941599081
|16,417,383.00
|EUR
|0
|166,846,792.46
|10.1628
|Fund: JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.08.25
|LU2941599248
|328,179.00
|USD
|0
|3,359,587.48
|10.2371
|Fund: JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.08.25
|LU2941599834
|830,386.00
|GBP
|0
|8,406,460.49
|10.1236
|Fund: Janus Henderson Tabula USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.08.25
|LU2994520851
|10,555,722.00
|USD
|0
|107,960,727.92
|10.2277
|Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.08.25
|LU2994520935
|559,453.00
|USD
|8,000.00
|5,674,029.27
|10.1421
|Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.08.25
|LU2994521073
|25,000.00
|USD
|0
|253,740.58
|10.1496
|Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.08.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|252,141.55
|10.0857
|Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.08.25
|LU2941599164
|21,844.00
|EUR
|0
|218,849.64
|10.0188
