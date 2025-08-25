DJ PTA-Adhoc: B-A-L Germany AG: Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

B-A-L Germany AG: Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 2025

Meißen (pta000/25.08.2025/06:15 UTC+2)

ISIN DE000A1614B2 / WKN A1614B

ISIN DE000A2NBN90 / WKN A2NBN9

Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der

am 26. September 2025 um 13.00 Uhr

in den Räumlichkeiten am Sitz der Gesellschaft

Poststraße 5

01662 Meißen

stattfindenden

außerordentlichen Hauptversammlung

der B-A-L Germany AG ("Gesellschaft") ein.

I. Tagesordnung

1. Beschlussfassung über die Bestätigung des in der Hauptversammlung vom 21. Mai 2025 unter Tagesordnungspunkt 3 gefassten Beschlusses über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 21. Mai 2025 unter Tagesordnungspunkt 3 beschlossen, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Gegen diesen Beschluss haben zwei Aktionäre Anfechtungsklage erhoben. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass die hierdurch eingetretene Rechtsunsicherheit durch einen bestätigenden Beschluss beseitigt werden sollte.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen.

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 21. Mai 2025 zu Tagesordnungspunkt 3 mit folgendem Inhalt:

"Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen." wird gemäß -- 244 S. 1 AktG bestätigt.

2. Beschlussfassung über die Bestätigung des in der Hauptversammlung vom 21. Mai 2025 unter Tagesordnungspunkt 4 gefassten Beschlusses über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 21. Mai 2025 unter Tagesordnungspunkt 4 beschlossen, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Gegen diesen Beschluss haben zwei Aktionäre Anfechtungsklage erhoben. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass die hierdurch eingetretene Rechtsunsicherheit durch einen bestätigenden Beschluss beseitigt werden sollte.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen.

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 21. Mai 2025 zu Tagesordnungspunkt 4 mit folgendem Inhalt

"Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen." wird gemäß -- 244 S. 1 AktG bestätigt.

3. Beschlussfassung über die Bestätigung des in der Hauptversammlung vom 21. Mai 2025 unter Tagesordnungspunkt 5 gefassten Beschlusses über die Umwandlung der Vorzugsaktien unter Aufhebung des Gewinnvorzugs in Stammaktien und entsprechende Änderungen der Satzung (-- 4 - Höhe und Einteilung des Grundkapitals, -- 18 - Stimmrecht, -- 22 - Verwendung des Bilanzgewinns)

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 21. Mai 2025 unter Tagesordnungspunkt 5 beschlossen, die Vorzugsaktien unter Aufhebung des Gewinnvorzugs in Stammaktien umzuwandeln und entsprechende Satzungsänderungen (-- 4 - Höhe und Einteilung des Grundkapitals, -- 18 - Stimmrecht, -- 22 - Verwendung des Bilanzgewinns) vorzunehmen. Gegen diesen Beschluss haben zwei Aktionäre Anfechtungsklage erhoben. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass die hierdurch eingetretene Rechtsunsicherheit durch einen bestätigenden Beschluss beseitigt werden sollte.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen.

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 21. Mai 2025 zu Tagesordnungspunkt 5 mit folgendem Inhalt

"a) Sämtliche von der Gesellschaft ausgegebenen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht werden unter Aufhebung des Gewinnvorzugs einschließlich sämtlicher bestehender/künftiger Nachzahlungsansprüche gemäß -- 22 Abs. 1 der Satzung in auf den Inhaber lautende Stammaktien mit Stimmrecht umgewandelt.

b) -- 4 Abs. 1 der Satzung wird entsprechend wie folgt neu gefasst:

"Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 2.000.000,00. Es ist eingeteilt in 2.000.000 nennwertlose Stückaktien (Stammaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 1,00."

c) -- 4 Abs. 2 der Satzung wird mit Rücksicht auf die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien unter entsprechender Anpassung der Nummerierung der übrigen Absätze von -- 4 der Satzung gestrichen. Der bisherige Absatz 3 (Erbringung des Grundkapitals durch Formwechsel) wird zu Absatz 2.

d) -- 18 Abs. 1 der Satzung wird entsprechend wie folgt neu gefasst:

"Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme."

e) -- 22 der Satzung wird insgesamt wie folgt neu gefasst:

"-- 22 Verwendung des Bilanzgewinns

(1) Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus dem festgestellten Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinns.

(2) Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie Beträge bis zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstellen. Sie sind darüber hinaus berechtigt, weitere Beträge bis zu einem weiteren Viertel des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen, wenn die anderen Rücklagen die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen oder soweit sie nach Einstellung die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen würden.

(3) Die Hauptversammlung kann in dem Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns weitere Beträge in Gewinnrücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen.

(4) Nach Ablauf des Geschäftsjahres kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats im Rahmen des -- 59 AktG einen Abschlag auf den voraussichtlichen Bilanzgewinn an die Aktionäre zahlen.

(5) Bei Ausgabe neuer Aktien kann der Beginn der Gewinnbeteiligung abweichend von -- 60 Abs. 2 AktG festgelegt werden. Dies gilt auch bei der Ausgabe neuer Aktien im Wege der Ausnutzung eines genehmigten Kapitals.

(6) Die Hauptversammlung kann neben oder anstelle einer Barausschüttung auch eine Sachausschüttung beschließen." wird gemäß -- 244 S. 1 AktG bestätigt.

4. Beschlussfassung über die Bestätigung des in der Hauptversammlung vom 21. Mai 2025 unter Tagesordnungspunkt 6 gefassten Beschlusses über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss unter gleichzeitiger Aufhebung des ausgelaufenen genehmigten Kapitals durch entsprechende Änderung der Satzung

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 21. Mai 2025 unter Tagesordnungspunkt 6 beschlossen, ein neues genehmigtes Kapital zu schaffen und eine entsprechende Satzungsänderung vorzunehmen. Gegen diesen Beschluss haben zwei Aktionäre Anfechtungsklage erhoben. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass die hierdurch eingetretene Rechtsunsicherheit durch einen bestätigenden Beschluss beseitigt werden sollte.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen.

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 21. Mai 2025 zu Tagesordnungspunkt 6 mit folgendem Inhalt

"a) -- 4 Abs. 3 der Satzung wird zwecks Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2025 unter gleichzeitiger Aufhebung des ausgelaufenen Genehmigten Kapitals 2017 (-- 4 Abs. 3a der Satzung) sowie des ausgelaufenen Genehmigten Kapitals 2018 (-- 4 Abs. 3b der Satzung) mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Handelsregister wie folgt neu gefasst:

"(3) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum [--] 2030 um insgesamt bis zu EUR 1.000.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 1.000.000 Stück neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025). Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu.

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts ist dabei nur in folgenden Fällen zulässig:

(i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an der Börse gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die Nachfolger dieser Segmente), die ausgegebenen Aktien 20 % des Grundkapitals nicht übersteigen und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich im Sinne der ---- 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und alle eventuellen weiteren Voraussetzungen von -- 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gewahrt sind. Kann ein Börsenpreis wegen fehlender Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Börsenhandel nicht ermittelt werden, so kann der Vorstand andere geeignete Erkenntnisquellen zur Ermittlung des Wertes heranziehen. Auf den Betrag von 20 % des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund anderer entsprechender Ermächtigungen unter Ausschluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des -- 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben beziehungsweise veräußert werden, soweit eine derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 25, 2025 00:15 ET (04:15 GMT)

DJ PTA-Adhoc: B-A-L Germany AG: Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 2025 -2-

bei Übernahme der neuen Aktien durch einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder mehreren von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der Betrag, der von dem oder den Dritten zu zahlen ist;

(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten;

(iii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht zustünde;

(iv) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen; oder

(v) in sonstigen Fällen, in denen ein Bezugsrechtsausschluss im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Der Vorstand ist ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß -- 186 Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut, einem Wertpapierinstitut oder einem nach -- 53 Abs. 1 Satz 1 oder -- 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.

b) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2025 abzuändern." Der Vorstand wird angewiesen, die Änderungen der Satzung gemäß diesem Tagesordnungspunkt in der Reihenfolge nach den Änderungen der Satzung zum Zwecke der Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien (Tagesordnungspunkt 5) zur Eintragung im Handelsregister anzumelden." wird gemäß -- 244 S. 1 AktG bestätigt.

5. Beschlussfassung über die Bestätigung des in der Hauptversammlung vom 21. Mai 2025 unter Tagesordnungspunkt 7 gefassten Beschlusses über (weitere) Änderungen der Satzung (Regelungen betreffend den Vorstand: -- 5 - Zusammensetzung und Geschäftsordnung des Vorstandes; Regelungen betreffend den Aufsichtsrat: -- 7 - Zusammensetzung und Dauer, -- 8 - Vorsitzender, Stellvertreter, Geschäftsordnung; Regelungen betreffend die Hauptversammlung: -- 16 - Ort und Einberufung; -- 17 - Teilnahme an der Hauptversammlung; -- 19 - Vorsitz in der Hauptversammlung; Regelungen betreffend Jahresabschluss und Gewinnverwendung: -- 21 - Jahresabschluss)

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 21. Mai 2025 unter Tagesordnungspunkt 7 beschlossen, mehrere Änderungen der Satzung (Regelungen betreffend den Vorstand: -- 5 - Zusammensetzung und Geschäftsordnung des Vorstandes; Regelungen betreffend den Aufsichtsrat: -- 7 - Zusammensetzung und Dauer, -- 8 - Vorsitzender, Stellvertreter, Geschäftsordnung; Regelungen betreffend die Hauptversammlung: -- 16 - Ort und Einberufung; -- 17 - Teilnahme an der Hauptversammlung; -- 19 - Vorsitz in der Hauptversammlung; Regelungen betreffend Jahresabschluss und Gewinnverwendung: -- 21 - Jahresabschluss) vorzunehmen. Gegen diesen Beschluss haben zwei Aktionäre Anfechtungsklage erhoben.

Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass die hierdurch eingetretene Rechtsunsicherheit durch einen bestätigenden Beschluss beseitigt werden sollte.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen.

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 21. Mai 2025 zu Tagesordnungspunkt 7 mit folgendem Inhalt "a) b) Änderung von -- 5 der Satzung (Zusammensetzung und Geschäftsordnung des Vorstandes) -- 5 Absatz 5 wird ersatzlos gestrichen und die Überschrift von -- 5 lautet nunmehr "Zusammensetzung des Vorstandes".

Änderung von -- 7 der Satzung (Zusammensetzung und Amtsdauer)

-- 7 Absatz 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

c) "(2) Die Aufsichtsratsmitglieder werden - soweit nicht zwingend anders gesetzlich bestimmt - für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann auch eine kürzere Amtszeit bestimmen. Scheidet ein von der Hauptversammlung gewähltes Mitglied vor Ablauf seiner Amtsdauer aus dem Aufsichtsrat aus, so soll für dieses ein Nachfolger durch das Gericht bestellt oder in einer außerordentlichen Hauptversammlung bzw. der nächsten ordentlichen Hauptversammlung eine Neuwahl vorgenommen werden, es sei denn, dass für das ausgeschiedene Mitglied ein Ersatzmitglied nachrückt. Die Bestellung bzw. Wahl des Nachfolgers eines vor Ablauf der Amtszeit - gleich aus welchem Grunde - ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds, soweit das Gericht bzw. die Hauptversammlung die Amtszeit des Nachfolgers nicht abweichend festlegt."

Änderung von -- 8 der Satzung (Vorsitzender, Stellvertreter, Geschäftsordnung)

-- 8 Absatz 4 wird ersatzlos gestrichen und die Überschrift von -- 8 lautet nunmehr "Vorsitzender, Stellvertreter".

d) e) f) Änderung von -- 16 der Satzung (Ort und Einberufung)

-- 16 Absatz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

"(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse statt."

Änderung von -- 17 der Satzung (Teilnahme an der Hauptversammlung)

"(1) Aktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie sich vor der Hauptversammlung angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft oder den sonst in der Einladung bezeichneten Stellen in Textform in deutscher oder englischer Sprache mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung kann eine kürzere in Tagen bemessene Frist vorgesehen werden.

(2) Die Aktionäre müssen des Weiteren die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Hierfür reicht ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform (-- 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache durch den Letztintermediär gemäß -- 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis muss sich auf einen gemäß den gesetzlichen Vorgaben für börsennotierte Gesellschaften in der Einladung zu bestimmenden Zeitpunkt beziehen und der Gesellschaft oder einer der sonst in der Einladung bezeichneten Stellen mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung kann eine kürzere in Tagen bemessene Frist vorgesehen werden. Die Regelungen dieses Absatzes 2 gelten nur dann, wenn die Aktien der Gesellschaft girosammelverwahrt werden."

Änderung von -- 19 der Satzung (Vorsitz in der Hauptversammlung)

-- 19 Absatz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

"(1) Die Leitung der Hauptversammlung obliegt dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, im Falle seiner Verhinderung oder, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende sein Amt aus sonstigen Gründen nicht wahrnimmt, seinem Stellvertreter. Sind beide verhindert oder nehmen das Amt aus sonstigen Gründen nicht wahr, kann der Aufsichtsrat durch einen vor oder während der Hauptversammlung gefassten Beschluss einen Versammlungsleiter bestimmen. Macht der Aufsichtsrat hiervon keinen Gebrauch, kann auch ein einzelnes Aufsichtsratsmitglied einen Versammlungsleiter bestimmen. Machen mehrere Aufsichtsratsmitglieder hiervon Gebrauch, gilt die Bestimmung durch das an Lebensjahren älteste Aufsichtsratsmitglied. Erfolgt eine Bestimmung auch nicht durch ein einzelnes Aufsichtsratsmitglied, wird der Versammlungsleiter aus der Mitte der Aktionäre durch die Hauptversammlung unter Leitung des anwesenden Aktionärs, der die meisten Stimmen vertritt, gewählt."

Änderung von -- 21 der Satzung (Jahresabschluss)

-- 21 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

"(1) Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Frist den Jahresabschluss sowie, wenn gesetzlich erforderlich, den Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und dem Aufsichtsrat vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat den Vorschlag vorzulegen, den er der Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns machen will. Soweit die Gesellschaft gesetzlich prüfpflichtig ist oder eine freiwillige Prüfung erfolgt, hat der Vorstand ebenfalls dem Abschlussprüfer unverzüglich den Jahresabschluss und, wenn gesetzlich erforderlich, den Lagebericht vorzulegen. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, gegebenenfalls den Lagebericht (soweit ein solcher aufgestellt wurde) und den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen.

(2) Über das Ergebnis seiner Prüfung hat der Aufsichtsrat schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten. Er hat seinen Bericht innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Vorlagen zugegangen sind, dem Vorstand zuzuleiten. Billigt der Aufsichtsrat nach Prüfung den Jahresabschluss so ist dieser festgestellt, sofern nicht Vorstand und Aufsichtsrat beschließen, die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu überlassen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 25, 2025 00:15 ET (04:15 GMT)