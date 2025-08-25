The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.08.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.08.2025
ISIN Name
DE000NLB2591 NORDLB FESTZINSANL.41/18
XS1869468808 EIKA BOLIGKRED. 18/25 MTN
AT0000A26895 ERSTE GP BNK 19/25MTN1618
USU9098VAN20 BAUSCH HEAL.AM.18/26 REGS
US65559D2B49 NORDEA BANK 20/25 MTN
US55616XAC11 MACY'S RETAIL HOL. 2028
SE0008374250 FINGERPRINT CARDS SK-,04
XS1957442541 SNAM 19/25 MTN
US682695AA94 ONEMAIN FIN. 23/29
NL0015002F23 NIEDERLANDE 25/25 ZO
DE000A351MU0 KRED.F.WIED.23/33 MTN
DE000NLB34E4 NORDLB 23/25
