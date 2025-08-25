Zürich - Die Fondsleitung der Swiss Prime Site Solutions will den SPSS Investment Fund Commercial (SPSS IFC) an der Schweizer Börse SIX kotieren lassen. Die Kotierung sei bis Ende 2025 vorgesehen, teilte die Gesellschaft am Montag mit. Damit soll der Zugang für neue Investoren erleichtert und die Liquidität erhöht werden. Der Fonds investiert den Angaben zufolge in Gewerbeimmobilien in der Schweiz. Eine mögliche Kotierung hänge von den Marktbedingungen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
