FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Bitcoin ist am Montag weiter gefallen. Die älteste und bekannteste Kryptowährung knüpfte damit an die Kursverluste vom Wochenende an. Am Morgen wurde der Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp bei knapp unter 112.000 Dollar gehandelt, nachdem er am Sonntag noch zeitweise mehr als 115.000 Dollar gekostet hatte.

Die gestiegenen Markterwartungen an eine Zinssenkung in den USA nach einer Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell konnten dem Bitcoin damit nur für kurze Zeit Auftrieb verleihen. Am Freitag war der Kurs der Kryptowährung noch deutlich gestiegen bis auf knapp über 117.000 Dollar, nachdem Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole die Risiken für den US-Arbeitsmarkt hervorgehoben und damit die Marktspekulation auf eine Zinssenkung im September spürbar verstärkt hatte. Die Aussicht auf sinkende Zinsen erhöht in der Regel die Nachfrage nach Kryptowährungen, die keine Marktzinsen abwerfen.

Nach dem Anstieg am Freitag ging es bereits am Samstag wieder nach unten mit dem Bitcoin. Der Kurs entfernte sich damit vom Rekordhoch, das Mitte des Monats bei über 124.000 Dollar erreicht worden war./jkr/stk