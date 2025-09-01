FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 12. September 2025





MONTAG, DEN 1. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

CHN: BYD, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Investitionen Q2/25

02:00 KOR: Handelsbilanz 8/25

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25

07:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 7/25

09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25

09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25

09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Abeitslosenquote 7/25

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 7/25

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 7/25

12:00 PRT: Einzelhandelsumsatz 7/25



SONSTIGE TERMINE

CHN: Ende des Gipfeltreffens der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit In Chinas drittgrößter Stadt empfing Staats- und Parteichef Xi Jinping unter anderem Russland Präsident Wladimir Putin sowie 19 weitere Staats- und Regierungschefs zum Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit.

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen



DIENSTAG, DEN 2. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: PVA TePla, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

01:00 KOR: Verbraucherpreise 8/25

06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)

08:30 HUN: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)

11:00 ITA: Erzeugerpreise 7/25

11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)

12:00 PRT: Industrieproduktion 7/25

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/25

16:00 USA: Bauinvestitionen 7/25



SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Thüringer Wirtschaftskongress «erwicon» zum Thema «Regionalität als Erfolgsfaktor», Erfurt

11:00 DEU: Pk der Dehoga «Wo steht das Gastgewerbe? Was muss sich ändern?», Berlin

BRA: Beginn der Urteilsfindung gegen Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro und Mitangeklagte

MITTWOCH, DEN 3. SEPTEMBERTERMINE UNTERNEHMEN07:00 CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen07:30 DEU: Auto1 Group, Halbjahreszahlen (detailliert) 08:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Q2-Bericht 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Juli 202519:00 USA: Under Armour, Hauptversammlung22:00 USA: Salesforce, Q2-Zahlen22:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q3-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 8/25



TERMINE KONJUNKTUR

01:00 KOR: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: S&P Global PMI Dienste 8/25

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 8/25

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 8/25

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P GLOBAL PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 7/25

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 7/25

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/25 (endgültig) 20:00 USA: Fed Beige Book



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Erster Tag «Handelsblatt»-Bankentagung, Frankfurt/M. U.a. mit Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Bafin-Präsident Mark Branson, DSGV-Präsident Ulrich Reuter, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, ING-Deutschland-Chef Lars Stoy, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese und Schufa-Chefin Tanja Birkholz

DEU: Pressekonferenz Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) stellt offiziellen Erntebericht 2025, Berlin

DEU: Fachtagung Air Cargo Conference der Air Cargo Community Frankfurt mit umfassendem Vortragsprogramm, Frankfurt

USA: Geplanter Besuch von Polens neuem Staatsoberhaupt Karol Nawrocki im Weißen Haus, Washington

DONNERSTAG, DEN 4. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Broadcom, Q3-Zahlen

USA: Ciena Corporation, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)

08:30 CHE: Verbraucherpreise 8/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 8/25

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 7/25

11:00 GRC: Arbeitslosenquorte Q2/25

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 8/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 7/25

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 8/25

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Zweiter Tag der «Handelsblatt»-Bankentagung, Frankfurt/M. U.a. mit UniCredit-Chefin Marion Höllinger



09:00 DEU: Düsseldorfer Immobilien-Dialog 2025

U.a. mit Prof. Dr. Jens Südekum, persönlicher Beauftragter des Bundesfinanzministers für gesamtwirtschaftliche Entwicklung.

CAN: Konferenz der Parlamentspräsidentinnen und -präsidenten der G7 (G7-PPK)

FREITAG, DEN 5. SEPTEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 7/25 (vorläufig)

08:00 NOR: Industriepdoduktion 7/25

08:00 FIN: Handelsbilanz 7/25 (vorläufig)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 7/25

08:00 ROU: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

08:30 HUN: Industrieproduktion 7/25

08:45 FRA: Handelsbilanz 7/25

08:45 FRA: Leistungsbilanz 7/25

09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 8/25

09:00 CHE: Fredmwährungsbestand 8/25

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 7/25

11:00 GRC: BIP Q2/25

11:00 EUR: Staatsausgaben Q2/25

11:00 EUR: Hautshaltskonsum Q2/25

11:00 EUR: BIP Q2/25 (3. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Beschäftigung Q2/25 (endgültig)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 8/25



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Einweihung des ersten europäischen Supercomputers der Exascale-Klasse namens «Jupiter» in Anwesenheit von Bundeskanzler Friedrich Merz und Hendrik Wüst, NRW-Ministerpräsident, Bundeforschungsministerin Dorothee Bär und NRW-Kulturministerin Ina Brandes (CDU), Jülich Laut Forschungszentrum ist es einer der weltweit führenden Supercomputer für Künstliche Intelligenz

MONTAG, DEN 8. SEPTEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Im- und Exporte 8/25

CHN: Handelsbilanz 8/25

01:50 JPN: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 7/25

01:50 JPN: Handelsbilanz 7/25

08:00 DEU: Industrieproduktion 7/25

08:00 DEU: Handelsbilanz 7/25

08:00 DEU: Im- und Exporte 7/25

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 9/25

12:00 LVA: Verbraucherpreise 8/25

21:00 USA: Konsumentenkredite 7/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: Internationale Automesse IAA Mobility - Pressetag, München

DIENSTAG, DEN 9. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung

13:00 DEU: Jahres-Pk Verband der Sparda-Banken, Frankfurt/M. 16:00 GBR: ARM Holding, Hauptversammlung

17:00 USA: Boeing (Auslieferungen 8/25)



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Volkswagen, Volkswagen Group Product & Tech Investor Update auf der IAA FRA: Kering, Hauptversammlung

USA: Oracle, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

08:30 HUN: Verbraucherpreise 8/25

08:45 FRA: Industrieproduktion 7/25



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Eröffnung der internationalen Automesse IAA Mobility + 10.00 Eröffnung mit Kanzler Merz und anschließendem Messerundgang

MITTWOCH, DEN 10. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Baloise, Halbjahreszahlen

08:30 DEU: Stihl, Medientag, Waiblingen

10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 8/25

03:30 CHN: Verbraucherpreise 8/25

07:00 FIN: Industrieproduktion 7/25

08:00 NOR: Verbraucherpreise 8/25

08:00 DNK: Verbraucherpreise 8/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

09:00 AUT: Industrieproduktion 7/25

10:00 ITA: Industrieproduktion 7/25

11:00 GRC: Verbraucherpreise 8/25

11:00 GRC: Industrieproduktion 7/25

12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Erzeugerpreise 8/25

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 7/25 (endgültig)

18:00 USA: Verbraucherpreise 8/25



SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Bundestag

Themen: Batterierecht-EU-Anpassungsgesetz und Wohnflächensteuer + 13.05 Regierungsbefragung mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) + 14.45 Fragestunde



FRA: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält Rede zur Lage der Europäischen Union, Straßburg

DONNERSTAG, DEN 11. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen (12/24)

10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung

14:00 NLD: ABN Amro, außerordentliche Hauptversammlung 22:00 USA: Adobe, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 8/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

08:00 ROU: Verbraucherpreise 8/25

14:15 EUR: Zentralbank, Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Verbraucherpreise 8/25

14:30 USA: Realeinkommen 8/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: «Frankfurter Finanzplatzgespräche» mit der Chefin der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde AMLA, Bruna Szego

FREITAG, DEN 12. SEPTEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion 7/25 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 7/25

08:00 GBR: Industrieproduktion 7/25

08:00 GBR: Bauproduktion 7/25

08:00 GBR: Handelsbilanz 7/25

08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q2/25

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 9/25 (vorläufig) 18:00 RUS: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi