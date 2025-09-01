Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 01
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|29/08/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|255116.58
|5.7976
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|29/08/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|40709650.00
|238607543.50
|5.8612
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|29/08/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|2200000.00
|11909082.55
|5.4132
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|29/08/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|255578.80
|5.8241
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|29/08/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|13104377.00
|75251430.71
|5.7425
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|29/08/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|37278.00
|189498.10
|5.0834
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|29/08/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|18610000.00
|117050714.43
|6.2897
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|29/08/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5020000.00
|28772298.54
|5.7315
