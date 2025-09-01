DJ Amundi MSCI World Catholic Principles UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s)
Amundi MSCI World Catholic Principles UCITS ETF Acc (CATP LN) Amundi MSCI World Catholic Principles UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s) 01-Sep-2025 / 09:07 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =---------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi MSCI World Catholic Principles UCITS ETF Acc DEALING DATE: 29-Aug-2025 NAV PER SHARE: USD: 39.9057 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 2368206 CODE: CATP LN ISIN: LU2216829809 =---------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =---------------------------------------------------------------------- ISIN: LU2216829809 Category Code: NAV TIDM: CATP LN LEI Code: 213800A41KUBULMPQB59 Sequence No.: 400409 EQS News ID: 2191146 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
September 01, 2025
