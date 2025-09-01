Es hat schon fast historische Ausmaße: Der Silberpreis knackt im frühen Montagshandel die Marke von 40 Dollar. So teuer war das Edelmetall seit 2011 nicht mehr. Der Anstieg kommt noch dazu am Labor Day. Die nordamerikanischen Börsen bleiben heute geschlossen. Doch die Edelmetallaktien in Australien feiern den Anstieg der Edelmetalle.Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen in den USA auf der kommenden Fed-Sitzung am 17. September gesenkt werden, liegt mittlerweile bei über 87 Prozent. Doch das allein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
