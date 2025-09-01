Berlin (ots) -Dr. Stephan Fasshauer (52) hat heute die Amtsgeschäfte als neuer Hauptgeschäftsführer des Spitzenverbandes der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übernommen. Das teilt die DGUV mit. Fasshauer folgt damit auf Dr. Stefan Hussy, der bereits am 30. Juni 2025 in den Ruhestand getreten war.Fasshauer kommt von der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV). Der promovierte Volkswirt war dort zuletzt Mitglied des Direktoriums. In dieser Rolle steuerte er insbesondere die verschiedenen IT-Bereiche der DRV sowie den Personalbereich. Einer seiner Arbeitsschwerpunkte dort war das entschlossene Vorantreiben digitaler Innovationen und moderner Strukturen."Nach vielen Jahren bei der Deutschen Rentenversicherung blicke ich mit Respekt und Neugier auf die besonderen Herausforderungen und Chancen, die in der gesetzlichen Unfallversicherung liegen", sagt Fasshauer. "Wir sichern Menschen bei der Arbeit, in der Schule und im Ehrenamt - und das tun wir mit Engagement, Fachwissen und Verantwortung." Gerade mit Blick auf Prävention und Rehabilitation sei ihm auch der Austausch mit den anderen Zweigen der Sozialversicherung, den Sozialpartnern und der Wissenschaft wichtig. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen, die sich an unserer Seite für Sicherheit und Gesundheit sowie Teilhabe und Inklusion einsetzen."Stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der DGUV ist weiterhin Dr. Edlyn Höller.Hintergrund DGUVDie Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) ist der Spitzenverband der neun gewerblichen Berufsgenossenschaften und 24 Unfallkassen in Deutschland. Ihre Mitglieder versichern insgesamt rund 67 Millionen Menschen in 3,7 Millionen Unternehmen und Einrichtungen gegen das Risiko eines Arbeits-, Schul- oder Wegeunfalls sowie Berufskrankheiten.Als Verband vertritt die DGUV die Interessen ihrer Mitglieder und koordiniert diese auf den Feldern der Prävention, Rehabilitation, Entschädigung, Qualifizierung und Forschung. Die DGUV verfügt über zwei Forschungsinstitute, eine DGUV Akademie, eine Hochschule und insgesamt elf Standorte.Pressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaftenund der Unfallversicherungsträger der öffentlichen HandGlinkastraße 40, 10117 BerlinTel.: +49 30 13001-1414E-Mail: presse@dguv.dehttps://www.dguv.deHinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beachtenSie bitte unsere Datenschutzerklärung.Original-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65320/6107747