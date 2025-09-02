The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.09.2025
ISIN Name
ES0L02509054 SPANIEN 24/25 ZO
USU5521TAJ17 MSCI 21/30 REGS 2
DE000NLB3QF6 NORDLB 21/25
XS2889896648 EBRD 24/36 ZO
XS2399993877 BPP EU.HLDG. 21/25 MTN
CA56344ZPH69 MANITOBA 2025 MTN
FR001400KI02 KERING 23/25 MTN
DE000CZ45V25 COBA FIX-RESET 20/30 SUB.
DE000HLB4RW5 LB.HESS.THR.CARRARA09C/18
US023135BN51 AMAZON.COM 17/25
XS1875412980 DEKA OPF MTN A145
