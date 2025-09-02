VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 02
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-09-01
|NL0009272749
|3790000.000
|342977520.05
|90.4954
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-09-01
|NL0009272756
|232000.000
|21339027.37
|91.9786
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-09-01
|NL0009272772
|513000.000
|36882723.13
|71.8961
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-09-01
|NL0009272780
|360000.000
|29668229.86
|82.4117
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-09-01
|NL0009690239
|7910404.000
|299853315.95
|37.9062
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-09-01
|NL0009690247
|2518390.000
|43056883.63
|17.0970
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-09-01
|NL0009690254
|2426537.000
|30143231.37
|12.4223
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-09-01
|NL0010273801
|2681000.000
|51145944.98
|19.0772
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-01
|NL0010731816
|778000.000
|64521518.57
|82.9325
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-09-01
|NL0011683594
|69700000.000
|3077787001.30
|44.1576
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-01
|NL0010408704
|29203010.000
|1007693955.65
|34.5065
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-09-01
|NL0009272764
|328000.000
|20334923.85
|61.9967
