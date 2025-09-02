Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 02
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|01/09/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|255082.53
|5.7968
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|01/09/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|40709650.00
|238588296.17
|5.8607
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|01/09/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|2200000.00
|11932994.76
|5.4241
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|01/09/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|255558.86
|5.8236
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|01/09/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|13304377.00
|76398675.85
|5.7424
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|01/09/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|37278.00
|189494.84
|5.0833
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|01/09/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|18610000.00
|117678354.51
|6.3234
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|01/09/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5020000.00
|28756425.40
|5.7284
