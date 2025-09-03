Via Transportation, Inc. ("Via"), ein führender Anbieter von Technologien zur Unterstützung öffentlicher Verkehrsnetze, gab heute den Start seiner Roadshow für den Börsengang von 10.714.285 Aktien seiner Class A Stammaktien bekannt. Via bietet 7.142.857 Class A Stammaktien an, und die veräußernden Aktionäre bieten 3.571.428 Class A Stammaktien an. Es wird erwartet, dass Via den Underwritern eine 30-tägige Option gewährt, bis zu weitere 1.607.142 Class A-Stammaktien zum Ausgabepreis des Börsengangs abzüglich Emissionsrabatten und Provisionen zu erwerben, um Mehrzuteilungen abzudecken. Der Ausgabepreis des Börsengangs wird voraussichtlich zwischen 40,00 USD und 44,00 USD pro Aktie liegen. Die Durchführung des Angebots hängt von den Marktbedingungen ab. Es kann keine Zusicherung darüber gegeben werden, ob oder wann das Angebot abgeschlossen wird oder welchen tatsächlichen Umfang bzw. welche Konditionen es haben wird. Via wurde die Notierung seiner Class A Stammaktien unter dem Tickersymbol "VIA" an der New Yorker Börse genehmigt.

Goldman Sachs Co. LLC, Morgan Stanley, Allen Company LLC und Wells Fargo Securities fungieren als federführende Bookrunning Manager für das geplante Angebot. Deutsche Bank Securities und Guggenheim Securities treten als Bookrunner auf. Citizens Capital Markets, Needham Company, Oppenheimer Co., Raymond James, William Blair sowie Wolfe Nomura Alliance fungieren als weitere Bookrunner.

Das geplante Angebot wird ausschließlich mittels eines Prospekts erfolgen. Exemplare des vorläufigen Prospekts im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot können, sobald verfügbar, über EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov abgerufen werden. Alternativ können Kopien des vorläufigen Prospekts, sobald verfügbar, bezogen werden von: Goldman Sachs Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, Telefon: 1-866-471-2526, Fax: 212-902-9316 oder E-Mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com.

Eine Registrierungserklärung auf Formular S-1 bezüglich dieser Wertpapiere wurde bei der SEC eingereicht, ist jedoch noch nicht wirksam geworden. Diese Wertpapiere dürfen weder verkauft noch dürfen Kaufangebote angenommen werden, bevor die Registrierungserklärung wirksam geworden ist. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für diese Wertpapiere dar. Darüber hinaus dürfen diese Wertpapiere in keinem Bundesstaat oder in keiner anderen Jurisdiktion verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Bundesstaates oder einer solchen Jurisdiktion unzulässig wäre.

Über Via

Via ist das technologische Rückgrat eines modernen Verkehrsnetzes. Wir verwandeln öffentliche Verkehrssysteme in dynamische Netzwerke, basierend auf Daten und Nachfrage. Städte und Verkehrsbetriebe auf der ganzen Welt übernehmen Vias Software-Suite und technologiegestützte Dienste, um fragmentierte Altsysteme zu ersetzen und den Betrieb zu konsolidieren. Infolgedessen senkt Via die Kosten für die Bereitstellung des Nahverkehrs, verbessert das Fahrgasterlebnis und bringt mehr Fahrgäste an Bord. Heute wird die Via-Plattform von Hunderten von Städten in über 30 Ländern genutzt, um öffentliche Verkehrssysteme zu schaffen, die Menschen mit Arbeitsplätzen, Gesundheitsversorgung und Bildung verbinden.

