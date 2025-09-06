DJ PTA-News: Aktien Global News: Gold wird wieder zum sicheren Hafen: Tesoro Gold, Barrick Mining, Gold Fields

Aktien Global News: Gold wird wieder zum sicheren Hafen: Tesoro Gold, Barrick Mining, Gold Fields

Frankfurt, 06.09.2025 (pta000/06.09.2025/18:55 UTC+2)

Zinssenkungsfantasie und ein überhitzter Aktienmarkt bringen Bewegung in den Rohstoffsektor. US-Notenbankchef Jerome Powell hat beim Treffen der Zentralbanker in Jackson Hole unmissverständlich die Richtung vorgegeben: Der Arbeitsmarkt erhält Priorität, Zinssenkungen stehen auf der Agenda. Die Märkte reagierten prompt - Aktien und Gold legten zu. Doch während an der Wall Street die Bewertung Luft nach oben vermissen lässt, gewinnen Goldwerte an Boden. Auch kleinere Explorationsunternehmen wie stehen plötzlich im Fokus.

Powells Kurswechsel bringt neue Dynamik

US-Präsident Donald Trump und sein Umfeld haben in den vergangenen Monaten massiv Druck auf die Federal Reserve aufgebaut. Ihr Ziel: niedrigere Zinsen - vor dem Hintergrund einer steigenden Schuldenlast, die Anfang August die Marke von 37 Billionen US-Dollar überschritt. Jerome Powell stellt sich nun hinter diese Linie. In Jackson Hole signalisierte er einen geldpolitischen Schwenk und verwies auf die Schwäche beim Arbeitsmarkt sowie der Inflation im Juli. Der Markt rechnet fest mit dem ersten Zinsschritt im September - das zeigen aktuelle Daten des Fed Watch-Tools. Die Notenbank verschiebt ihren Fokus und bringt damit eine neue Dynamik in die Märkte.

Überbewertete Aktienmärkte - Gold gewinnt

Die Aussicht auf eine lockerere Geldpolitik beflügelt die Aktienmärkte - der Dow Jones markiere jüngst ein neues Rekordhoch. Doch die Bewertung bleibt ein Thema. Der Buffet-Indikator, der das Verhältnis von BIP zu Marktkapitalisierung misst, erreicht erneut ein Hoch. In der Vergangenheit folgten auf Werte über 1,7 meist deutliche Rücksetzer - so in den Jahren 2000, 2008 und 2022. Gleichzeitig sorgt die Marktkonzentration für Aufmerksamkeit: Nvidias Börsenwert beläuft sich auf 4,1 Billionen US-Dollar und entspricht mehr als der Börsenwert aller gelisteten Unternehmen Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands zusammen.

Goldpreis zieht an - Marktumfeld wird günstiger

In diesem Umfeld bietet sich Gold als stabilisierender Faktor an. Der Preis des Edelmetalls reagiert positiv auf die Aussicht sinkender Zinsen. Bereits nach Powells Rede in Jackson Hole ging es für den Goldpreis deutlich nach oben. Historisch betrachtet verläuft dieser Trend stabil: In den letzten beiden Zinssenkungszyklen - 2001 und 2008 - verloren Aktienmärkte, während Gold zulegte. Niedrige Zinsen reduzieren die Opportunitätskosten für das Halten von Gold. Gleichzeitig belastet ein solches Umfeld oft den US-Dollar, was dem Goldpreis zusätzlich Rückenwind verschafft.

Tesoro Gold: El Zorro rückt in den Fokus

Mitten in dieser Phase wachsender Aufmerksamkeit für Goldaktien steht ein australischer Explorer: Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208). Das Unternehmen entwickelt in Chile das El Zorro-Goldprojekt - und bringt gleich mehrere entscheidende Faktoren mit. Mehr als 1,8 Millionen Unzen Gold sind bereits als Ressource definiert, das Projektgebiet erstreckt sich über 570 Quadratkilometer. Geologen und Analysten stufen das Gebiet als potenziellen neuen Gold-Distrikt ein. Der Standort liegt in einer aktiven Bergbauregion mit guter Infrastruktur - Straßen, Häfen, Flughäfen und Zugang zu Wasser sind vorhanden.

Tesoro Gold hat einen finanzstarken Partner an Bord. Der südafrikanische Goldproduzent Gold Fields (ISIN: ZAE000018123) hält 17 Prozent der Anteile und betreibt in nur 120 Kilometern Entfernung die Salares Norte-Mine. Das strategische Interesse ist offensichtlich. Die nächsten Schritte sind klar: Tesoro arbeitet an einer Machbarkeitsstudie - dem zentralen Baustein für eine mögliche Produktionsentscheidung. Parallel wächst das Interesse von Marktteilnehmern. Analysten von Morgans nannten im März ein Kursziel von 0,11 AUD, Blue Ocean Equities setzte in einer Erstanalyse sogar 0,15 AUD an.

Barrick Mining: Comeback mit operativer Disziplin

Neben Tesoro rückte zuletzt auch Barrick Mining (ISIN: CA0679011084) stärker in den Blick. Die Nummer zwei unter den Goldproduzenten hatte in der Vergangenheit unter geopolitischen Risiken gelitten - insbesondere wegen möglicher Enteignungen in Mali. Doch das Unternehmen setzte im ersten Halbjahr 2024 neue Akzente. Die operativen Kosten sanken gegenüber dem Vorquartal um fünf Prozent auf unter 1.800 US-Dollar je Unze. Gleichzeitig stieg der Free Cashflow um 107 Prozent auf 770 Millionen US-Dollar. Die Aktie überschritt erstmals seit drei Jahren wieder die Marke von 22 Euro. Analysten zeigen sich optimistisch: S&P Global gibt ein mittleres Kursziel von 27,50 US-Dollar aus.

Gold Fields: Strategisch aufgestellt mit globaler Produktion

Gold Fields (ISIN: ZAE000018123), der strategische Partner von Tesoro, zählt zu den erfolgreichsten Goldproduzenten der vergangenen Jahre. Seit Frühjahr 2018 legte die Aktie rund 1.500 Prozent zu. Auch 2025 liefert das Unternehmen starke Zahlen: Die Goldproduktion stieg im ersten Halbjahr um 24 Prozent auf 1,136 Millionen Unzen. Die Produktionskosten sanken auf 1.682 US-Dollar je Unze, der operative Cashflow stieg um 256 Prozent auf 1,14 Milliarden Dollar. Neben der bestehenden Produktion in Salares Norte treibt Gold Fields das Windfall-Projekt in Kanada voran - der Produktionsstart ist für 2028 geplant.

Fazit: Zinswende bringt Goldwerte in Bewegung

Die Anzeichen für eine bevorstehende Zinswende in den USA schaffen ein verändertes Marktumfeld. Gold profitiert von niedrigen Zinsen, wirtschaftlicher Unsicherheit und wachsender Skepsis gegenüber überbewerteten Aktienmärkten. Während große Produzenten wie Gold Fields und Barrick ihre Stärke zeigen, gewinnen aufstrebende Explorer wie Tesoro Gold an Sichtbarkeit. Das Umfeld bleibt in Bewegung - und der Goldsektor rückt zunehmend in den Fokus der Märkte.

Tesoro Gold Land: Australien ISIN: AU0000077208 https://tesorogold.com.au/

