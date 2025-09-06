München (ots) -Das gab es im deutschen Frauen-Vereinsfußball noch nie! Zum Eröffnungsspiel der Google Pixel Frauen-Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen besuchten nach offiziellen FCB-Angaben über 57.700 Zuschauer und viel Prominenz die Allianz Arena - so viele wie nie zuvor. "Das ist ein Statement für den Frauenfußball und für die Stadt München als Sportstadt", stellt Bayerns Präsident Herbert Hainer fest und fordert, dass andere Bundesliga-Klubs nachziehen. Verteidigerin Carolin Simon formuliert den neuen Rekord weniger steif: "Total geil, dass alle gekommen sind."Die Leverkusenerinnen stellen die Gäste die Double- und frisch gebackenen Supercup-Siegerinnen lange vor Probleme. Ehe der FC Bayern per Doppelschlag innerhalb von 2 Minuten den 2:0-Sieg klar macht. "Es war unglaublich. Diese Atmosphäre, dann noch ein Heimspiel in der Allianz Arena: Das ist als Spielerin des FC Bayern das Größte, das dir passieren kann", genießt Torschützin Klara Bühl den Rekordauftakt. Teamkollegin Carolin Simon über das enge Spiel: "Es ist ein Irrglaube, dass man denkt, man läuft so durch die Liga durch und haut die ganzen Mannschaften weg."Leverkusens Trainer Roberto Pätzold trauert der vertanen Chance nach, zum Ligastart einen Coup zu landen: "Für den Moment tut es unheimlich weh, aber wir haben unseren Beitrag dazu geleistet, ein riesiges Fußballfest zu zelebrieren." Die Leverkusener Ziele steckt Geschäftsführer Fernando Carro hoch: "Es wäre unser Traum, mit den Frauen mal international zu spielen." Die Männer der Werkself tun das schon, Sportdirektor Simon Rolfes soll schnell einen neuen Trainer finden, so Carro:"Wir haben uns aufgeteilt: Simon Rolfes ist in Leverkusen geblieben und arbeitet daran, ich bin heute hier. Er führt die Verhandlungen auf Deutsch, Englisch und Spanisch. Ich hoffe, dass wir nächste Woche etwas verkünden können", verrät Carro mögliche Kandidaten.DFB-Präsident Bernd Neuendorf war entzückt über den nächsten Rekord in der Frauen-Bundesliga, aber enttäuscht vom miesen deutschen WM-Quali-Auftritt in der Slowakei. "Wir waren ein bisschen ungläubig. Wir dachten, da kommt irgendwann eine Reaktion, aber wir müssen uns eingestehen, dass die nicht gekommen ist. Wir waren sehr unzufrieden mit dem Auftreten", so der DFB-Präsident.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum Spiel des FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen am 1. Spieltag der Frauen-Bundesliga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden. Am Sonntag geht's ab 13.45 Uhr mit der Frauen-Bundesliga weiter, ab 15.45 Uhr steigt das Nordduell zwischen Aufsteiger Hamburg und dem VfL Wolfsburg - live bei MagentaSport.Auftakt Frauen-Bundesliga: FC Bayern München - Bayer Leverkusen 2:0Lange halten die Leverkusener Frauen gut mit und stellen die deutschen Meisterinnen vor Probleme, nur der Ertrag bleibt aus. Mit einem Doppelschlag in der 76. und 77. Minute erlösen Neuzugang Vanessa Gilles und Nationalspielerin Klara Bühl die Münchner Fans und sorgen vor heimischer Rekordkulisse doch noch für einen Bundesliga-Auftakt nach Maß.José Barcala über sein 1. Bundesligaspiel als Trainer des FC Bayern: "Es war genau das, was wir erwartet haben: einen schwierigen Gegner, der lange hohes Pressing spielen konnte. In der 1. Hälfte hatten wir Schwierigkeiten. Die konnten wir in der Halbzeit anpassen und haben Lösungen gefunden. Dann haben wir ein komplett anderes Gesicht gezeigt." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TFRsZUl1dEJ0M3hSNFJRWHIzMmV0bTNWYjVRWG40by9iYm5lWks4Q21wMD0=Klara Bühl, Torschützin des FC Bayern zum 2:0 "Es war unglaublich. Diese Atmosphäre, dann noch ein Heimspiel in der Allianz Arena: Das ist als Spielerin des FC Bayern das Größte, das dir passieren kann. Wir wollten es einfach genießen, das haben wir gemacht."... ob die Atmosphäre in der 2. Halbzeit nochmal einen Push gegeben hat: "Auf jeden Fall. Als ich eingewechselt wurde, habe ich einmal rundherum geschaut. Das war unglaublich, so viele Menschen bei einem Spiel der Frauen zu haben, ist etwas ganz Besonderes. Es ist schön, wie der Frauenfußball wächst und wie viele Menschen wir begeistern können. Ich hoffe, dass es für viele ein Erlebnis war, um nochmal wiederzukommen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RkpXSncwK3ZUT05tb21XR2k5WG1ZdUdJZCs2WTZUQjRaZlFYamw5ZjRxWT0=Carolin Simon, Verteidigerin FC Bayern über die Stimmung in der Allianz Arena: "Unglaublich. Es war ein ganz besonderer Tag für uns. Heute hat man die Fans noch mehr gebraucht. Total geil, dass alle gekommen sind. Gerade bin ich noch leer und fertig, aber ich bin unfassbar stolz auf die Mannschaft."... ob die Atmosphäre die Bayern in der 1. Halbzeit gehemmt hat: "Es lag definitiv nicht an der Atmosphäre, sondern an dem unfassbar gut eingestellten Gegner. Es ist ein Irrglaube, dass man denkt, man läuft so durch die Liga durch und haut die ganzen Mannschaften weg. Leverkusen hat uns das Leben schwer gemacht. Dann muss man erstmal Lösungen finden. Aber wir haben an uns geglaubt und sind geduldig geblieben. Am Ende geht es absolut in Ordnung." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TVE2cjRUdFYvaHBxdm50S3VKWk80aTZNN1hScDBiN0JJUmpIMC9UWEdzWT0=Roberto Pätzold, Trainer Leverkusen, über den Stolz auf seine Mannschaft: "Jetzt überwiegt erstmal die Enttäuschung Für die ersten 60 Minuten kann man sich am Ende nichts kaufen. Trotzdem freuen wir uns, dass wir es lange ausgeglichen halten konnten. In der 1. Halbzeit hatten wir sogar mehr vom Spiel. Wir haben uns für die Saison vorgenommen, mutig und aggressiv zu sein. Für den Moment tut es unheimlich weh, aber wir haben unseren Beitrag dazu geleistet, ein riesiges Fußballfest zu zelebrieren. Wir haben Werbung für den Frauenfußball gemacht. Die Spielerinnen können stolz sein. Sie haben alles dafür getan, dass viele Zuschauer beim nächsten Spiel mit unserer Beteiligung wiederkommen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=biswaWpGN2M5SGR0N1lGN2l1OEh1Vm5nZU8zV3gzUDRXRnVlZEUxL3VOST0=Carlotta Wamser, die im Sommer von Frankfurt nach Leverkusen wechselte: "Es war ein sehr intensives Spiel. Gegen jeden Gegner in der Liga muss man immer 100 Prozent geben. Wir haben es bis zur 65. Minute gut gemacht, danach sind wir ein bisschen eingebrochen. Bayern hat es auch sehr gut gemacht. Es tut weh, aber das Leben geht weiter. Wir haben Bock auf die nächsten Spiele und werden gegen Union genauso eine Leistung zeigen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=anZXNStJbm9FQWZPM0hKNVRkSTZJR2Q4SklTTEt6QUdvWThWTVd2aE9MVT0="Statement für den Frauenfußball" - FCB-Präsident Hainer spricht über die Rekordkulisse, Zielgruppen, die Mission Titelverteidigung und die WM-Bewerbung 2029Herbert Hainer, Präsident FC Bayern, über die Rekordkulisse: "Es war unser klares Ziel, unseren alten Rekord mit über 22.000 zu toppen. Das haben wir heute mehr als verdoppelt. Das ist ein Statement für den Frauenfußball und für die Stadt München als Sportstadt. Wir füllen die Allianz Arena mit den Männern und Frauen, den SAP Garden und den BMW Park mit den Basketballern. Das ist schön zu sehen."... über die Ausgliederung des Frauenfußballs beim DFB als GmbH, wofür man über 500 Mio. Euro investieren möchte: "Wir begrüßen die Initiative des DFB. Es ist ganz klar, dass wir im Frauenfußball eine Menge Potenzial haben, aber diese auch schöpfen müssen. Da müssen wir Geld und Know-How dahinterstecken, da muss Infrastruktur in Form von Nachwuchsleistungszentren für junge Frauen gebaut werden, es muss in die Stadien investiert werden. Wir beim FC Bayern sind da glücklich mit der Allianz Arena und unserem Nachwuchsleistungszentrum, aber wir brauchen auch nationale Konkurrenz. Normalerweise müsste jeder Bundesligaverein auch eine Bundesliga-Frauenmannschaft haben. (...) In den Zuschauerreihen sieht man viel mehr Familien, Frauen und Kinder. Das ist eine neue Zielgruppe, die man erschließen kann."... über die DFB-Bewerbung um die Frauen-WM 2029: "Wir unterstützen das, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Deutschland als Ausrichterland für große Events prädestiniert ist. Wir träumen z.B. heute noch alle vom Sommermärchen 2006. Ich würde mich unheimlich freuen, weil die deutschen Fans der Frauen-Nationalmannschaft und der Frauen-Bundesliga eine unglaubliche Unterstützung geben. Wenn die WM in Deutschland stattfinden würde, kann man davon ausgehen, dass die Stadien voll sind."... über den sportlichen Stand der FC Bayern-Frauen: "Wir sind jetzt dreimal in Folge Meister geworden. Mittlerweile sind wir die Spitze in Deutschland, aber nicht alleine, sondern mit Wolfsburg und Frankfurt gibt es viele Mannschaften, die sich super entwickeln. Aber wir wollen natürlich vorne bleiben. Wir investieren eine Menge und haben eine sehr gute Mannschaft. Ich erwarte mir viel in dieser Saison. Wir wollen den Titel auf alle Fälle verteidigen und gucken, dass wir in der Champions League den nächsten Schritt machen."... über den Trubel auf dem Transfermarkt der Männer: "Die Medienaufmerksamkeit ist ein gewisser Preis, den wir für den Erfolg und die Popularität, die wir haben, bezahlen. Jetzt ist der Transfermarkt vorbei und wir haben eine hervorragende Mannschaft. Wir sind sehr gut gestartet und haben den ersten Titel im Supercup bereits gewonnen. Ich freue mich auf nächsten Samstag, wenn wir gegen den HSV spielen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NGVXNFl4MFZydVJuZGo1YTJxaG5WdzRPSWkrcEhiUVRJZnRmVDdpRERiUT0="Verhandlungen immer auf Deutsch, Englisch und Spanisch" - Bayer-Boss Carro will ten Hag-Nachfolger "nächste Woche verkünden"Fernando Carro, Geschäftsführer Leverkusen, über die Entwicklung der Frauenmannschaft: "Wir versuchen, unsere Ressourcen intelligent und mehr in Strukturen und weniger in Gehältern einzusetzen. Dazu gehört auch das Scouting. Wir haben viele Spielerinnen, die von der Jugendmannschaft hochgegangen sind. Wir wollen mit unseren Ressourcen, die nicht vergleichbar mit denen in Wolfsburg München oder Frankfurt sind, oben mitspielen. (...) Wir artikulieren die Ziel nicht so nach außen. Wir wollen einfach jedes Jahr besser werden. Das haben wir zuletzt fast jedes Jahr geschafft. Intern brennt die Mannschaft dafür, international zu spielen, ohne dass man es offiziell als Ziel ausgibt. Die Spielerinnen sind sehr ehrgeizig und haben eine hohe Qualität. (...) Es wäre unser Traum, mit den Frauen mal international zu spielen."... über das Potenzial im Investment des Frauenfußballs: "Wir müssen das Ziel haben, dass sich die Frauen selbst tragen. Das ist zurzeit noch nicht der Fall, weil die Einnahmen und die Ressourcen nicht vergleichbar sind mit den Männern und die Ausgaben trotzdem ständig steigen. Das ist die große Herausforderung im Frauenfußball. Das geht allen Vereinen so, deswegen wollen wir es gemeinsam intelligent machen, sodass die Einnahmequellen in der Zukunft steigen können."... über die Suche eines Nachfolgers von Erik ten Hag als Trainer der Männer: "Man braucht Trainer, die führen können, die Klarheit und Orientierung geben und Inhalte haben. Diese Eigenschaften sollte der neue Trainer haben. Wir arbeiten hart daran. Wir haben uns aufgeteilt: Simon Rolfes ist in Leverkusen geblieben und arbeitet daran, ich bin heute hier."... welche Sprache der Trainer sprechen sollte und in welcher Sprache Rolfes Verhandlungen führt: "Der führt die Verhandlungen immer auf Deutsch, Englisch und Spanisch. Wir haben diese Woche schon mehrmals zusammengesessen. Ich hoffe, dass wir nächste Woche etwas verkünden können." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QmhUT1luYzFWdmY5L0MyZTRFVTJDL1JFcVQ3cW5NeDBOOVkwdGtXVnRJVT0="Sehr unzufrieden" - DFB-Präsident Neuendorf "ungläubig" über Schmach der deutschen Männer in der SlowakeiDFB-Präsident Bernd Neuendorf über die 0:2-Niederlage der deutschen Männer gegen die Slowakei in der WM-Qualifikation: "Wir waren ein bisschen ungläubig. Wir dachten, da kommt irgendwann eine Reaktion, aber wir müssen uns eingestehen, dass die nicht gekommen ist. Wir waren sehr unzufrieden mit dem Auftreten. Alle arbeiten mit großer Energie daran, das aufzuarbeiten. Dass wir morgen in Köln gegen Nordirland ein anderes Gesicht zeigen, das ist selbstverständlich. Das darf man auch zurecht erwarten." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=c3M2SHBaKzRBREdpMmFXenhlaHdWbkhaUU9xbmJLWlZXWGRjK0kwZytYVT0=Fußball live bei MagentaSportGoogle Pixel Frauen-Bundesliga, 1. 