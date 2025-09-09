Long Beach, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Branchenexpertin Julia Gerth soll internationales Geschäftswachstum vorantreibenGalorath Incorporated (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4503231-1&h=1071490370&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4503231-1%26h%3D2637532219%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgalorath.com%252F%26a%3DGalorath%2BIncorporated&a=Galorath+Incorporated), der führende Anbieter einer KI-gestützten Plattform für Geschäftsabläufe, gab heute mit der Ernennung von Julia Gerth zur Vertriebsleiterin für EMEA und APAC die globale Expansion des Unternehmens bekannt. Von Deutschland aus wird Gerth für die Leitung des Vertriebs und die Entwicklung der Wachstumsstrategie von Galorath in den verschiedenen Regionen verantwortlich sein. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Unterstützung von Unternehmen bei der Erreichung von Projekterfolgen innerhalb des Zeit- und Budgetrahmens durch die Nutzung der anerkannten KI-gestützten Plattform SEER® von Galorath für Kalkulation, Beschaffung, Arbeitsaufwand, Zeitplan und Risiko."Es ist eine aufregende Zeit für Galorath, da wir eine weltweite Expansion anstreben und unsere leistungsstarke Plattform für Kosten-, Termin- und Risikoschätzungen auch Unternehmen in anderen Regionen zur Verfügung stellen", so Chris Hutchings, Chief Revenue Officer, Galorath Incorporated. "Julia ist eine dynamische Vertriebsleiterin, die über einzigartige Fähigkeiten verfügt, die Steigerung des Marktanteils und das Umsatzwachstum voranzutreiben. Dies ist ein bedeutender Schritt vorwärts in Galoraths Mission, als weltweit führendes Unternehmen umsetzbare Erkenntnisse und operative Intelligenz in den Bereichen Kosten, Zeitplan und Risiko für Unternehmen bereitzustellen."Gerth ist eine dynamische Vertriebsleiterin mit fundierten Kenntnissen in den Bereichen Geschäftsentwicklung, strategisches Kundenmanagement und Führung leistungsstarker Teams. Sie verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Förderung des Umsatzwachstums, der Umsetzung von Markteinführungsstrategien und der Abstimmung von Vertriebsinitiativen auf Unternehmensziele. Bevor sie zu Galorath kam, war Gerth als Senior Sales Manager bei Dassault Systémes Deutschland GmbH tätig, wo sie die Vertriebsstrategie leitete und neue Marktchancen wahrnahm. Galoraths globaler Wachstumsschub durch die Kombination einer starken nordamerikanischen Basis mit Gerths internationaler Vertriebsexpertise markiert einen wichtigen Meilenstein in Bezug auf die Ermöglichung von Kundenerfolg und die Erfüllung der wachsenden Nachfrage nach KI-gestützten Lösungen für Kosten, Zeitpläne und Risiken."Ich freue mich sehr, in dieser spannenden Wachstums- und Transformationsphase die Leitung der globalen Vertriebsinitiative von Galorath zu übernehmen", sagte Julia Gerth, Vertriebsleiterin EMEA und APAC, Galorath International. "Mit Galoraths Führungsrolle in der Kosten-, Termin- und Risikoplanung - und der technologischen Innovation im Bereich der agentenbasierten KI - haben wir die seltene Gelegenheit, Unternehmen auf der ganzen Welt echte Vorteile zu bieten."Informationen zu SEER® und SEERai Galoraths Flaggschiff-Projektkalkulationssoftware, SEER®, bietet unübertroffene Funktionen für Projektkostenprognosen, Risikominderung und umsetzbare Erkenntnisse und ist damit die führende Plattform für die Projektkostenplanung in den Bereichen Hardware- und Softwareentwicklung, Systemtechnik, Luft- und Raumfahrt und Fertigungsunternehmen. SEERai ist Galoraths modulare agentenbasierte KI-Plattform für Schätzung, Beschaffung, Arbeitsaufwand, Zeitplan und Risiko, die sich als erste generative KI ihrer Art für digitalen Engineering-Support auszeichnet. Durch die Verbindung mit den Wissensdatenbanken von SEER und die sichere, isolierte Integration der Backend-Systeme, Prozesse, Datenbanken und Projekte eines Unternehmens ermöglicht SEERai Fachleuten im Bereich Kosten- und Projektabschätzung, mittels natürlicher Sprache sofort umsetzbare Informationen und Daten für die Projekt- und Kostenkalkulation zu generieren, von Projektstrukturplänen (PSP) bis zu Anleitungen für die Projekt- und Kostenkalkulation und vieles mehr. Weitere Informationen finden Sie unter https://galorath.com/ai (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4503231-1&h=381373939&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4503231-1%26h%3D309220739%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgalorath.com%252Fai%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fgalorath.com%252Fai&a=https%3A%2F%2Fgalorath.com%2Fai).Informationen zu Galorath Incorporated Galorath nutzt vier Jahrzehnte Erfahrung und Erfolg auf dem Markt, um Kosten, Terminplanung, Soll-Kosten-Analysen und Projektkalkulationen zu verbessern, Ergebnisse zu optimieren und eine beispiellose Effizienz für öffentliche und private Organisationen weltweit zu erreichen. SEER®, das Flaggschiff der digitalen Engineering-Plattform von Galorath, genießt das Vertrauen von Branchenriesen wie Accenture, NASA, Boeing, dem US-Verteidigungsministerium und BAE Systems (EU). SEER verkürzt die Zeit bis zur Marktreife, verbessert die Vorhersehbarkeit und Transparenz von Projekten erheblich und stellt sicher, dass die Projektkosten im Rahmen des Budgets bleiben. Weitere Informationen finden Sie unter https://galorath.com/