Fidelity UCITS II ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 09
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EAG
|Date:
|8/9/2025
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.11
|Shrs:
|97,964,251.00
|Tckr:
|FSMP
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EIU
|Date:
|8/9/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.30
|Shrs:
|21,357,693.00
|Tckr:
|FSMF
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EAG
|Date:
|8/9/2025
|Curr:
|GBP
|NAV:
|4.95
|Shrs:
|49,143,775.00
|Tckr:
|FEMP
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EIU
|Date:
|8/9/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.04
|Shrs:
|3,510,683.00
|Tckr:
|FSEM
