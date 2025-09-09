Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 09
|08/09/2025
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|08/09/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|257674.73
|5.8557
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|08/09/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|40909650.00
|242289377.87
|5.9225
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|08/09/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|2200000.00
|12007677.02
|5.458
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|08/09/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|257853.22
|5.8759
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|08/09/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|13304377.00
|77117636.78
|5.7964
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|08/09/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|37278.00
|191270.72
|5.1309
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|08/09/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|18610000.00
|118998637.64
|6.3943
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|08/09/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4820000.00
|27975089.16
|5.804
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|08/09/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|2000000.00
|10164289.95
|5.0821
