VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
September 09
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-09-08
|NL0009272749
|3840000.000
|348431676.67
|90.7374
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-09-08
|NL0009272756
|232000.000
|20905449.88
|90.1097
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-09-08
|NL0009272772
|513000.000
|36931490.68
|71.9912
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-09-08
|NL0009272780
|360000.000
|29700990.89
|82.5028
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-09-08
|NL0009690239
|7910404.000
|297317341.16
|37.5856
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-09-08
|NL0009690247
|2518390.000
|43353055.87
|17.2146
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-09-08
|NL0009690254
|2426537.000
|30200412.48
|12.4459
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-09-08
|NL0010273801
|2681000.000
|51291458.54
|19.1315
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-08
|NL0010731816
|778000.000
|64344298.13
|82.7048
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-09-08
|NL0011683594
|70750000.000
|3093723927.95
|43.7275
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-08
|NL0010408704
|29603010.000
|1019155569.54
|34.4274
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-09-08
|NL0009272764
|328000.000
|20389234.74
|62.1623
