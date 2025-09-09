DJ EUREX/Deutsche und französische Renten-Futures kaum bewegt

DOW JONES--Wenig verändert sind die deutschen Renten-Futures am Dienstag in den Handel gestartet. Das Vertrauensvotum in Frankreich vom Vorabend spielt keine Rolle, die fränzösischen OAT-Futures bewegen sich parallel zu den deutschen Bund-Futures. "Der Markt scheint alles genauso eingepreist zu haben, wie es dann gekommen ist", sagt ein Händler. Im Fokus stehe nun die Revision des US-Arbeitsmarktberichtes am Nachmittag.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 5 Ticks auf 129,19 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,28 Prozent und das -tief bei 129,15 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 20.282 Kontrakte. Der Buxl-Future büßt 10 Ticks auf 114,64 Prozent ein - der Bobl-Future 1 Tick auf 118,31 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2025 02:39 ET (06:39 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.