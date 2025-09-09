Anzeige
09.09.2025 09:27 Uhr
Clearway Capital verdankt die Unterstützung an der GZO-Gläubigerversammlung

Clearway Capital verdankt die Unterstützung an der GZO-Gläubigerversammlung 

Lemongrass Communications AG / Schlagwort(e): Rechtssache 
Clearway Capital verdankt die Unterstützung an der GZO-Gläubigerversammlung 
2025-09-09 / 08:52 CET/CEST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Medienmitteilung 
 
Clearway Capital bedankt sich bei den Gläubigern für die Unterstützung an der GZO-Gläubigerversammlung 
 
Zürich, 9. September 2025 - Clearway Capital bedankt sich bei den 164 Gläubigern, die an der Gläubigerversammlung vom 
8. September für die von Clearway eingebrachten Vorschläge gestimmt haben. Diese Gläubiger vertreten insgesamt 
Forderungen in geschätzter Höhe von rund 165 Millionen Schweizer Franken. Sie haben ein starkes Signal gesetzt, dass 
alternative Pläne erforderlich sind, um die erfolgreiche Restrukturierung der GZO AG sicherzustellen. 
 
Clearway begrüsst, dass zwei der im Vorfeld vorgeschlagenen Kandidaten in den Gläubigerausschuss gewählt wurden. Damit 
werden die Finanzgläubiger die Mehrheit im neu gebildeten Ausschuss stellen und es wird gewährleistet, dass die 
Interessen der GZO-Kapitalgeber im laufenden Restrukturierungsprozess vertreten werden. 
 
Clearway anerkennt zudem die Interessen der rund 250 GZO-Mitarbeitenden, die an der Versammlung vor Ort waren oder 
vertreten wurden und ihre Bedenken geäussert haben. Clearway wird sich weiterhin dafür einsetzen, in Zusammenarbeit mit 
sämtlichen Beteiligten eine ausgewogene und nachhaltige Lösung zu finden, die für alle Gläubiger akzeptabel ist. 
Gleichzeitig gilt es sicherzustellen, dass die Interessen der Mitarbeitenden - die ihr Stimmrecht in Bezug auf den 
Nachlassvertrag nicht einbringen können - gewahrt bleiben. 
 
Über Clearway Capital: 
 
Clearway Capital Partners ist ein Investmentfonds, der in a.o. Situationen auf dem westeuropäischen Markt investiert 
und als verantwortungsbewusster Eigentümer Wertsteigerungen erzielen möchte. Mit Schwerpunkt auf dem Schutz der Rechte 
von Anlegern und der Gewährleistung einer fairen Behandlung aller Stakeholder setzt sich Clearway Capital aktiv für 
transparente und gerechte Unternehmensführung ein. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, den Wert für Anleger zu 
maximieren und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu bewirken. 
 
  
 
Kontakt für Medien: 
 
Lemongrass Communications AG 
 
susanne.muehlemann@lemongrass.agency 
+41 79 223 70 81 
 
  
 
Kontakt für Investoren: 
 
contact@gzo-bondholder.ch 
 
  
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zusatzmaterial zur Meldung: 
Datei: Clearway_GZO_MM_09_09_25_D 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ende der Medienmitteilungen 
 
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2194628 2025-09-09 CET/CEST

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2194628&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2025 02:52 ET (06:52 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.