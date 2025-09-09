Augsburg (ots) -Wikando GmbH bilanziert nach GHG-Protocol und unterstützt Gold-Standard-ProjektDie Wikando GmbH - das Unternehmen hinter der Fundraising-Software FundraisingBox - veröffentlicht erstmals ihre vollständige Klimabilanz nach dem international anerkannten GHG-Protocol. Für das Jahr 2024 weist das Unternehmen einen CO2-Fußabdruck von 213,11 Tonnen aus. Diese Emissionen wurden durch die Unterstützung eines nach Gold Standard zertifizierten Klimaschutzprojekts in Kenia vollständig kompensiert. Zusätzlich engagiert sich das Unternehmen durch die Pflanzung von 300 Bäumen in Deutschland. Die FundraisingBox gehört damit zu den ersten Anbietern von Fundraising-Software, die ihre Klimabilanz transparent veröffentlichen und durch international anerkannte Projekte ausgleichen."Nachhaltigkeit ist für uns kein Marketinglabel, sondern Teil unserer Verantwortung und Unternehmenswerte", betont Gründerin Mirjam Maier. "Wir veröffentlichen unsere Klimabilanz offen und setzen auf einen Dreiklang aus Vermeiden, Verringern und Kompensieren. So können wir heute sagen: Die FundraisingBox wird klimaneutral betrieben - und wir arbeiten gemeinsam mit unserem Partner I PLANTED GmbH daran, künftig noch weniger kompensieren zu müssen."Transparenz durch Zahlen und Maßnahmen- CO2-Bilanz 2024: 213,11 t Treibhausgasemissionen (Scope 1-3)- Hauptverursacher: Digitale Services & Server (133 t), Homeoffice (39 t), Elektronik (13 t)- Reduktionsmaßnahmen: klimaneutrales Rechenzentrum, lange Hardware-Nutzung, ressourcenschonende Prozesse und Entscheidungen, Green AI, Jobrad, papierfreies Büro, Mitarbeitenden-Sensibilisierung- Kompensation (Offsetting): Finanzierung effizienter Kochöfen in Kenia (Gold Standard)Eine ausführliche Klimabilanz ist hier verfügbar (https://fundraisingbox.com/tcl-uploads/2025/07/report_2024.pdf). Sie wird künftig regelmäßig erstellt, um Fortschritte bei der Reduktion sichtbar zu machen. Ziel ist es, die unvermeidbaren Restemissionen Schritt für Schritt zu verringern.Über die FundraisingBoxDie FundraisingBox ist eine der führenden Softwarelösungen für professionelles Fundraising. Mit cloud-basierten Lösungen für Online-Spenden, CRM, Connectoren und Payment unterstützt sie Non-Profit-Organisationen dabei, ihre Mission effizient umzusetzen. https://fundraisingbox.comPressekontakt:Karin SommerLeitung Communication ChannelsWikando GmbH / FundraisingBoxE-Mail: k.sommer@wikando.deOriginal-Content von: Wikando GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149949/6113784