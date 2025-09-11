DJ Amundi Asset Management: NOTICE TO UNITHOLDERS
Amundi Asset Management (-) Amundi Asset Management: NOTICE TO UNITHOLDERS 11-Sep-2025 / 15:49 CET/CEST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTICE TO UNITHOLDERS CHANGE OF NAME The capitalised terms appearing in this letter correspond to the terms defined in the prospectus for the Funds listed in the attached appendix (the "Prospectus"). Dear Sir/Madam, You hold units in the funds listed in the attached appendix (the "Funds"), for which the management company is Amundi Asset Management (hereinafter the "Management Company"). The Management Company would like to advise you that it has decided to change the names of the Funds with effect from 11 September 2025 (the "Effective Date"), in order to harmonise Amundi's ETF fund range. Please note that the renaming of the sub-fund Amundi CAC 40 UCITS ETF and its share classes/classes (Multi Units France umbrella), initially scheduled on 11th of September 2025 has to be postponed at later stage. Please find attached the details of the changes to the names of the Funds. The Prospectuses and Key Information Documents (KID) for the Funds will be amended accordingly on the Effective Date. We would like to remind you that you must read the Prospectus and the Key Information Document for the Funds; these can be found at www.amundietf.fr. These documents can also be consulted on the AMF's website, www.amf-france.org, or are available on request from the Management Company. For more details, please contact your usual financial adviser, or get in touch at www.amundi.fr, on the "Contact us" page. Thank you for the trust you have placed in us. Yours faithfully, AMUNDI ASSET MANAGEMENT Benoit Sorel Head of the ETF, Indexing & Smart Beta Business Line APPENDIX LIST OF CHANGES AND FUNDS IMPACTED New name ISIN of Unit Type of Fund Name of Fund Name of Unit class(es) New name of Fund class(es) of Unit class(es) AMUNDI MSCI Emerging Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Markets Swap II UCITS FR0010429068 Acc ETF EUR Acc AMUNDI MSCI Emerging Sub-Fund of AMUNDI MSCI Emerging Amundi MSCI Amundi MSCI Emerging MULTI UNITS Markets III UCITS ETF Emerging Markets Markets Swap II UCITS FR0013465796 FRANCE Swap II UCITS ETF ETF J Markets III UCITS ETF J AMUNDI MSCI Emerging Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF USD Markets Swap II UCITS FR0010435297 Acc ETF USD Acc Amundi MSCI India II Amundi MSCI India UCITS ETF EUR Acc Swap UCITS ETF EUR FR0010361683 Sub-Fund of Acc MULTI UNITS Amundi MSCI India II Amundi MSCI India FRANCE UCITS ETF Swap UCITS ETF Amundi MSCI India II Amundi MSCI India UCITS ETF USD Acc Swap UCITS ETF USD FR0010375766 Acc Amundi MSCI World Amundi MSCI World II UCITS ETF Acc FR0014003IY1 Swap II UCITS ETF Acc Amundi MSCI World Amundi MSCI World II FR0010315770 UCITS ETF Dist Swap II UCITS ETF Dist Amundi MSCI World II Amundi MSCI World UCITS ETF EUR Hedged Swap II UCITS ETF EUR FR0014003N93 Sub-Fund of Acc Hedged Acc MULTI UNITS Amundi MSCI World II Amundi MSCI World FRANCE UCITS ETF Swap II UCITS ETF Amundi MSCI World II Amundi MSCI World UCITS ETF EUR Hedged Swap II UCITS ETF EUR FR0011660927 Dist Hedged Dist Amundi MSCI World Amundi MSCI World II UCITS ETF J FR0013465804 Swap II UCITS ETF J Amundi MSCI World II Amundi MSCI World UCITS ETF USD Hedged Swap II UCITS ETF USD FR0011669845 Dist Hedged Dist Amundi MSCI Europe Sub-Fund of Amundi MSCI Europe II Amundi MSCI Europe II Amundi MSCI Europe MULTI UNITS UCITS ETF UCITS ETF Acc UCITS ETF FR0010261198 FRANCE UCITS ETF Acc Amundi Euro AMUNDI ETF GOVIES 0-6 AMUNDI ETF GOVIES 0-6 Amundi Euro Mutual fund MONTHS EURO INVESTMENT MONTHS EURO INVESTMENT Government Bond 0-6 M FR0010754200 GRADE UCITS ETF GRADE UCITS ETF DR UCITS ETF Acc Government Bond 0-6 M UCITS ETF Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS Amundi MSCI EMU High Mutual fund AMUNDI ETF MSCI EMU HIGH AMUNDI ETF MSCI EMU HIGH Dividend UCITS ETF FR0010717090 DIVIDEND UCITS ETF DIVIDEND UCITS ETF (C) Acc ETF AMUNDI ETF AMUNDI ETF Amundi MSCI USA Amundi MSCI USA Daily Mutual fund LEVERAGED MSCI Daily (2x) (2x) Leveraged UCITS FR0010755611 LEVERAGED MSCI USA DAILY Leveraged UCITS ETF ETF Acc UCITS ETF - EUR USA DAILY UCITS ETF Mutual fund AMUNDI ETF MSCI WORLD EX AMUNDI ETF MSCI WORLD EX Amundi MSCI World Amundi MSCI World Ex FR0010756114 EMU UCITS ETF EMU UCITS ETF Ex EMU UCITS ETF EMU UCITS ETF Acc Amundi PEA Japon AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY (TOPIX) UCITS ETF EUR FR0013411998 HEDGED EUR Hedged Acc Mutual fund AMUNDI ETF PEA JAPAN Amundi PEA Japon TOPIX UCITS ETF (TOPIX) UCITS ETF Amundi PEA Japon AMUNDI ETF PEA JAPAN
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
September 11, 2025 09:49 ET (13:49 GMT)
© 2025 Dow Jones News