Moody's hat heute Agentic Solutions vorgestellt, eine wegweisende Ergänzung seines Angebots KI-gestützter Lösungen, mit denen Unternehmen ihre Entscheidungsfindung in komplexen, risikoreichen Umgebungen transformieren können. Die neuen Lösungen helfen ihnen, schneller, präziser und sicherer als je zuvor zu handeln, indem sie die Entschlüsselung von Risiken, die Erkennung von Chancen und die Entscheidungsfindung grundlegend verändern.

"Seit mehr als einem Jahrhundert vertrauen unsere Kunden auf Moody's, wenn es darum geht, hochwertige Daten, zuverlässige Einblicke und innovative Lösungen zu beziehen, die ihnen helfen, bessere und fundiertere Entscheidungen zu treffen", so Rob Fauber, President und CEO bei Moody's. "Agentic Solutions ist eine logische Weiterentwicklung unserer Tradition bei Investitionen und Innovationen gestützt auf die Stärke unserer branchenführenden Datenbestände und die fundierten analytischen Fähigkeiten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Durch die Integration von agentischen Fähigkeiten in die Workflows unserer Kunden erhöhen wir die Geschwindigkeit und Präzision, mit der wir unsere Kunden dabei unterstützen können, Risiken zu verstehen und Chancen zu nutzen."

Auf dem Fundament der vertrauenswürdigen Datenbestände von Moody's, die mehr als 590 Millionen globale Unternehmen umfassen, koordiniert Agentic Solutions KI-Agenten, die wissensintensive Workflows in den Bereichen Finanzen, Risiko und Strategie automatisieren und optimieren. Durch dieses Zusammenspiel liefern die Agenten den Entscheidungsträgern spezifische Verbesserungen, darunter:

Erhöhte Produktivität : KI-koordinierte Workflows transformieren manuelle Prozesse und befähigen Teams, innerhalb von Minuten statt Stunden entscheidungsrelevante Erkenntnisse zu liefern.

: KI-koordinierte Workflows transformieren manuelle Prozesse und befähigen Teams, innerhalb von Minuten statt Stunden entscheidungsrelevante Erkenntnisse zu liefern. Verlässliche, transparente Ergebnisse : Jedes Ergebnis ist problemos nachvollziehbar, überprüfbar und wird durch stringentes Datenmanagement unterstützt. Das schafft Vertrauen in risikoreichen Umgebungen mit hohen Compliance-Anforderungen.

: Jedes Ergebnis ist problemos nachvollziehbar, überprüfbar und wird durch stringentes Datenmanagement unterstützt. Das schafft Vertrauen in risikoreichen Umgebungen mit hohen Compliance-Anforderungen. Workflow-Effizienz : Mehr als fünfzig domänenspezifische Agenten arbeiten zusammen und ermöglichen so eine intelligente Automatisierung hochwertiger Workflows wie Bonitätsprüfung, Portfolioüberwachung, Vertriebsinformationen und Know-Your-Customer-Screening.

: Mehr als fünfzig domänenspezifische Agenten arbeiten zusammen und ermöglichen so eine intelligente Automatisierung hochwertiger Workflows wie Bonitätsprüfung, Portfolioüberwachung, Vertriebsinformationen und Know-Your-Customer-Screening. Speziell entwickelt für regulierte Branchen: Konfigurierbare Bereitstellungen sind auf die Anforderungen von Finanzdienstleistern, Immobilienunternehmen, Versicherungen und anderen dynamischen Branchen abgestimmt, in denen Präzision, Transparenz und Compliance unverzichtbar sind.

Weitere Informationen unter https://moodys.com/agenticsolutions.

Über die Moody's Corporation

In einer von zunehmend vernetzten Risiken geprägten Welt hilft Moody's (NYSE: MCO) den Kunden mit Daten, Erkenntnissen und innovativen Technologien dabei, eine ganzheitliche Sicht auf ihre Welt zu entwickeln und sich geschäftliche Chancen zu erschließen. Mit einer reichhaltigen Erfahrungsgeschichte auf globalen Märkten und einer vielfältigen Belegschaft von etwa 16.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern bietet Moody's seinen Kunden die umfassende Perspektive, die sie für ein sicheres und erfolgreiches Handeln benötigen. Mehr erfahren Sie unter moodys.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250916116267/de/

Contacts:

Moody's Investor Relations:

Shivani Kak

Moody's Corporation

+1 212-553-0298

Shivani.Kak@moodys.com



Moody's Communications:

Joe Mielenhausen

Moody's Corporation

+1 212-553-1461

Joe.Mielenhausen@moodys.com