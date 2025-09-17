The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.09.2025
ISIN Name
USG8850LAF79 3 GORGES FIN 20/25 REGS
XS2534276808 SPAREBK 1 NO 22/25 MTN
XS2387929834 BK AMERICA 21/26 FLR MTN
XS2226808082 CNAC FIN. HK 20/25
DE000HCB0A86 HCOB IS 21/26
CA23384NBS59 MERC.B.FI.CA 20/25 MTN
NZIIBDT002C2 NEW ZEALD 2025 FLR
AU0000XCLWP8 AUSTRALIA 2025 CI
US302154DC07 EX.IMP.BK.K. 20/25
USU8729JAC28 TEGNA 20/26 REGS
XS2231715322 ZF FINANCE GMBH MTN 20/25
XS2231790960 BURBERRY GRP 20/25 REGS
XS2231267829 YORKSH.BLDG 20/25 MTN
XS2131567138 ABN AMRO BK 20/UND. FLR
US20030NCS80 COMCAST 18/25
US064058AH32 BK NY MELLON 20/UND. G
USY39656AC06 ICBC 15/25 REGS
US10373QAB68 BP CAP. MARK. AMER. 18/25
XS0542825160 ASFINAG 10/25 MTN
FR0012969038 SANOFI 15/25 MTN
XS1293482599 SWIRE P.MTN FIN.15/25 MTN
AT0000A1FW01 ERSTE GP BNK 15-25 FLR
ES0443307063 KUTXABANK 15-25
DE000HLB5FY3 LB.HESS.THR.CARRARA09E/17
CH0357520433 ANZ N.Z.INTL 17-25 MTN
XS2692247468 BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN
DE000HLB5048 LB.HESS.THR.CARRARA09F/23
DE000HLB5089 LB.HESS.THR.CARRARA09J/23
DE000LB2BWY1 LBBW SPKKG FZA 22/25
DE000HLB51J9 LB.HESS.THR.CARRARA09N/23
DE000NLB4QK4 NORDLB 23/25
XS2380365424 PERF.PT.VEN. 21/25
XS2560411543 ACHMEA 22/25 MTN
XS2535283548 BCPERATIVO 22/26 FLR MTN
DE000NLB3ZF7 NORDLB 22/25
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.09.2025
ISIN Name
USG8850LAF79 3 GORGES FIN 20/25 REGS
XS2534276808 SPAREBK 1 NO 22/25 MTN
XS2387929834 BK AMERICA 21/26 FLR MTN
XS2226808082 CNAC FIN. HK 20/25
DE000HCB0A86 HCOB IS 21/26
CA23384NBS59 MERC.B.FI.CA 20/25 MTN
NZIIBDT002C2 NEW ZEALD 2025 FLR
AU0000XCLWP8 AUSTRALIA 2025 CI
US302154DC07 EX.IMP.BK.K. 20/25
USU8729JAC28 TEGNA 20/26 REGS
XS2231715322 ZF FINANCE GMBH MTN 20/25
XS2231790960 BURBERRY GRP 20/25 REGS
XS2231267829 YORKSH.BLDG 20/25 MTN
XS2131567138 ABN AMRO BK 20/UND. FLR
US20030NCS80 COMCAST 18/25
US064058AH32 BK NY MELLON 20/UND. G
USY39656AC06 ICBC 15/25 REGS
US10373QAB68 BP CAP. MARK. AMER. 18/25
XS0542825160 ASFINAG 10/25 MTN
FR0012969038 SANOFI 15/25 MTN
XS1293482599 SWIRE P.MTN FIN.15/25 MTN
AT0000A1FW01 ERSTE GP BNK 15-25 FLR
ES0443307063 KUTXABANK 15-25
DE000HLB5FY3 LB.HESS.THR.CARRARA09E/17
CH0357520433 ANZ N.Z.INTL 17-25 MTN
XS2692247468 BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN
DE000HLB5048 LB.HESS.THR.CARRARA09F/23
DE000HLB5089 LB.HESS.THR.CARRARA09J/23
DE000LB2BWY1 LBBW SPKKG FZA 22/25
DE000HLB51J9 LB.HESS.THR.CARRARA09N/23
DE000NLB4QK4 NORDLB 23/25
XS2380365424 PERF.PT.VEN. 21/25
XS2560411543 ACHMEA 22/25 MTN
XS2535283548 BCPERATIVO 22/26 FLR MTN
DE000NLB3ZF7 NORDLB 22/25
© 2025 Xetra Newsboard