Gestern kam es nach einem starken Lauf bei den europäischen Bankaktien zu einer breiten Konsolidierung. Hintergrund könnten Sorgen um die Situation in Frankreich sein. Bei der Deutschen Bank startet nun jedoch ein Programm zum Rückkauf eigener Aktien, das dem Kurs wieder Auftrieb geben könnte.Die Papiere der Deutschen Bank rauschten gestern um 3,5 Prozent in die Tiefe. Damit waren sie jedoch aus Branchensicht nicht allein, denn die Aktien europäischer Finanzinstitute wurden generell abverkauft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
