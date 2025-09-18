Anzeige
WKN: 868366 | ISIN: GB0006650450 | Ticker-Symbol: OX3
Frankfurt
18.09.25 | 08:04
21,000 Euro
+0,96 % +0,200
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
FTSE techMARK Focus
FTSE-250
1-Jahres-Chart
OXFORD INSTRUMENTS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OXFORD INSTRUMENTS PLC 5-Tage-Chart
PR Newswire
18.09.2025 08:06 Uhr
19 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 18

18 September 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1803.8326 pence per share:

Date of purchase:

17 September 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

16,000

Lowest price paid per share (GBp):

1794.0000

Highest price paid per share (GBp):

1812.0000

Volume weighted average price paid per share (GBp):

1803.8326

Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 57,095,081. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 57,095,081. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue

Weighted average price paid per share (GBp)

Aggregate number of shares purchased

London Stock Exchange

1803.8735

12,000

BATS Trading Europe

1803.7100

4,000

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

222

1812.00

08:50:41

00077052131TRLO0

XLON

463

1812.00

08:50:41

00077052132TRLO0

XLON

217

1812.00

08:50:41

00077052133TRLO0

XLON

77

1806.00

08:54:01

00077052352TRLO0

XLON

59

1806.00

08:57:47

00077052475TRLO0

XLON

77

1806.00

08:57:47

00077052474TRLO0

XLON

44

1802.00

09:14:39

00077052912TRLO0

XLON

44

1802.00

09:15:14

00077052924TRLO0

XLON

77

1802.00

09:15:27

00077052931TRLO0

XLON

61

1802.00

09:16:52

00077053011TRLO0

XLON

13

1806.00

09:22:24

00077053131TRLO0

BATE

5000

1802.00

09:26:48

00077053230TRLO0

XLON

201

1802.00

09:26:56

00077053243TRLO0

XLON

195

1800.00

09:38:09

00077053778TRLO0

XLON

157

1800.00

09:38:09

00077053777TRLO0

BATE

132

1796.00

10:15:41

00077054845TRLO0

BATE

48

1796.00

10:15:41

00077054846TRLO0

BATE

81

1794.00

10:20:42

00077054940TRLO0

BATE

49

1794.00

10:22:47

00077054981TRLO0

BATE

27

1794.00

10:22:47

00077054982TRLO0

BATE

201

1794.00

10:22:47

00077054983TRLO0

XLON

177

1794.00

11:12:03

00077056366TRLO0

BATE

155

1800.00

11:40:23

00077057008TRLO0

BATE

216

1800.00

11:40:23

00077057010TRLO0

XLON

193

1800.00

11:40:23

00077057009TRLO0

XLON

115

1798.00

11:44:15

00077057099TRLO0

BATE

1

1798.00

11:44:15

00077057098TRLO0

BATE

233

1798.00

11:44:15

00077057100TRLO0

XLON

167

1804.00

12:21:55

00077057934TRLO0

BATE

229

1804.00

12:22:44

00077057946TRLO0

XLON

164

1804.00

12:40:55

00077058355TRLO0

BATE

64

1806.00

12:49:24

00077058523TRLO0

BATE

20

1806.00

12:49:24

00077058521TRLO0

BATE

9

1806.00

12:49:24

00077058520TRLO0

BATE

82

1810.00

12:51:55

00077058569TRLO0

XLON

58

1810.00

12:51:55

00077058568TRLO0

XLON

108

1810.00

12:51:55

00077058567TRLO0

XLON

222

1808.00

12:51:55

00077058570TRLO0

XLON

196

1806.00

12:52:04

00077058588TRLO0

XLON

159

1806.00

12:52:04

00077058587TRLO0

BATE

27

1802.00

12:53:34

00077058634TRLO0

XLON

115

1802.00

12:56:43

00077058703TRLO0

XLON

77

1802.00

12:56:43

00077058702TRLO0

XLON

170

1802.00

13:06:25

00077059012TRLO0

BATE

209

1802.00

13:15:58

00077059203TRLO0

XLON

160

1800.00

13:16:02

00077059208TRLO0

XLON

55

1800.00

13:16:53

00077059226TRLO0

XLON

157

1798.00

13:33:10

00077059739TRLO0

BATE

40

1798.00

13:33:10

00077059741TRLO0

XLON

166

1798.00

13:33:10

00077059740TRLO0

XLON

198

1798.00

13:42:10

00077060054TRLO0

XLON

152

1796.00

13:47:07

00077060304TRLO0

BATE

3

1804.00

14:04:25

00077060814TRLO0

BATE

48

1804.00

14:04:25

00077060813TRLO0

BATE

25

1804.00

14:04:25

00077060812TRLO0

BATE

1

1804.00

14:04:41

00077060838TRLO0

BATE

2

1804.00

14:05:19

00077060885TRLO0

BATE

7

1804.00

14:05:19

00077060888TRLO0

BATE

7

1804.00

14:05:19

00077060887TRLO0

BATE

7

1804.00

14:05:19

00077060886TRLO0

BATE

2

1804.00

14:05:19

00077060889TRLO0

BATE

48

1804.00

14:05:45

00077060947TRLO0

BATE

7

1804.00

14:06:45

00077060977TRLO0

BATE

6

1804.00

14:06:45

00077060976TRLO0

BATE

44

1804.00

14:07:45

00077061007TRLO0

BATE

44

1804.00

14:11:45

00077061212TRLO0

BATE

44

1804.00

14:11:45

00077061211TRLO0

BATE

7

1804.00

14:11:45

00077061210TRLO0

BATE

200

1802.00

14:14:51

00077061272TRLO0

XLON

46

1802.00

14:27:36

00077061636TRLO0

BATE

113

1802.00

14:28:32

00077061665TRLO0

BATE

56

1804.00

14:35:12

00077061955TRLO0

XLON

5

1804.00

14:35:12

00077061954TRLO0

XLON

19

1804.00

14:35:12

00077061953TRLO0

XLON

194

1804.00

14:45:14

00077062371TRLO0

XLON

18

1806.00

14:47:08

00077062439TRLO0

BATE

47

1806.00

14:47:35

00077062463TRLO0

BATE

17

1806.00

14:47:35

00077062462TRLO0

BATE

18

1806.00

14:47:35

00077062461TRLO0

BATE

17

1806.00

14:47:35

00077062460TRLO0

BATE

1

1806.00

14:54:08

00077062780TRLO0

BATE

24

1806.00

14:54:10

00077062786TRLO0

XLON

20

1806.00

14:54:10

00077062785TRLO0

XLON

40

1806.00

14:54:10

00077062784TRLO0

XLON

29

1806.00

14:54:10

00077062783TRLO0

XLON

44

1806.00

14:54:10

00077062782TRLO0

XLON

166

1806.00

14:56:28

00077062923TRLO0

BATE

145

1806.00

14:56:28

00077062922TRLO0

BATE

223

1806.00

14:56:28

00077062924TRLO0

XLON

10

1806.00

14:56:30

00077062928TRLO0

XLON

40

1806.00

14:58:24

00077063029TRLO0

XLON

14

1806.00

14:58:24

00077063033TRLO0

XLON

7

1806.00

14:58:24

00077063032TRLO0

XLON

18

1806.00

14:58:24

00077063031TRLO0

XLON

50

1806.00

14:58:24

00077063030TRLO0

XLON

40

1806.00

14:58:24

00077063042TRLO0

XLON

62

1804.00

14:59:31

00077063075TRLO0

BATE

197

1808.00

15:08:31

00077063394TRLO0

XLON

25

1808.00

15:13:53

00077063551TRLO0

XLON

215

1808.00

15:13:53

00077063550TRLO0

XLON

3

1812.00

15:17:25

00077063710TRLO0

BATE

3

1812.00

15:17:25

00077063709TRLO0

BATE

17

1812.00

15:17:25

00077063711TRLO0

BATE

7

1812.00

15:18:25

00077063751TRLO0

BATE

7

1812.00

15:19:25

00077063767TRLO0

BATE

19

1812.00

15:19:25

00077063766TRLO0

BATE

4

1812.00

15:20:25

00077063829TRLO0

BATE

16

1812.00

15:21:25

00077063868TRLO0

BATE

16

1812.00

15:21:25

00077063867TRLO0

BATE

3

1812.00

15:23:25

00077063959TRLO0

BATE

7

1812.00

15:23:25

00077063963TRLO0

BATE

16

1812.00

15:23:25

00077063962TRLO0

BATE

16

1812.00

15:23:25

00077063961TRLO0

BATE

17

1812.00

15:23:25

00077063960TRLO0

BATE

6

1812.00

15:25:25

00077064028TRLO0

BATE

6

1812.00

15:25:25

00077064027TRLO0

BATE

177

1810.00

15:27:20

00077064102TRLO0

BATE

197

1810.00

15:27:20

00077064103TRLO0

XLON

5

1812.00

15:36:46

00077064678TRLO0

BATE

45

1812.00

15:36:46

00077064677TRLO0

BATE

51

1812.00

15:36:46

00077064676TRLO0

BATE

9

1812.00

15:41:55

00077064871TRLO0

BATE

10

1812.00

15:41:55

00077064870TRLO0

BATE

7

1812.00

15:44:55

00077064976TRLO0

BATE

39

1812.00

15:44:55

00077064975TRLO0

BATE

76

1812.00

15:44:55

00077064974TRLO0

BATE

188

1812.00

15:50:33

00077065179TRLO0

XLON

139

1810.00

15:52:58

00077065302TRLO0

BATE

8

1810.00

15:52:58

00077065301TRLO0

BATE

187

1810.00

15:52:58

00077065303TRLO0

XLON

50

1808.00

15:55:58

00077065462TRLO0

BATE

58

1808.00

16:01:43

00077065668TRLO0

BATE

44

1808.00

16:01:43

00077065667TRLO0

BATE

218

1808.00

16:01:43

00077065669TRLO0

XLON

150

1812.00

16:06:56

00077065862TRLO0

BATE

218

1812.00

16:10:39

00077066002TRLO0

XLON

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916


© 2025 PR Newswire
