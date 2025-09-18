Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 18
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|17/09/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|259969.32
|5.9079
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|17/09/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|41309650.00
|247553102.48
|5.9926
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|17/09/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|2200000.00
|11931739.74
|5.4235
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|17/09/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|260557.54
|5.9376
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|17/09/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|15244377.00
|89339030.82
|5.8605
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|17/09/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|37278.00
|193369.59
|5.1872
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|17/09/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|35210000.00
|236548535.03
|6.7182
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|17/09/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4820000.00
|28158541.46
|5.842
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|17/09/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|2000000.00
|10167249.53
|5.0836
© 2025 PR Newswire