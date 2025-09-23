Im harten Konkurrenzkampf auf dem E-Auto-Markt greift Tesla offenbar zu drastischen Mitteln. Einem neuen Leak zufolge plant der Konzern eine massiv abgespeckte Version seines Bestsellers Model Y, um den Preis signifikant zu senken. Das Ziel: ein neues Einstiegsmodell für den Massenmarkt. Für die Aktie ein potenzieller Kurskatalysator.Die brisanten Informationen stammen nicht aus einer offiziellen Mitteilung, sondern wurden von einem als "Green" bekannten Software-Experten aus dem Code der neuesten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
