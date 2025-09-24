Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 24.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Avanti Gold explodiert auf neue Hochs: Gold bei 3.750 $ - und Misisi zündet die nächste Stufe!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0LD6E | ISIN: DE000A0LD6E6 | Ticker-Symbol: GXI
Xetra
24.09.25 | 17:37
36,200 Euro
-15,42 % -6,600
Branche
Gesundheitswesen
Aktienmarkt
Prime Standard
MDAX
1-Jahres-Chart
GERRESHEIMER AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GERRESHEIMER AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
36,40036,48018:41
0,0000,00018:40
Dow Jones News
24.09.2025 18:21 Uhr
164 Leser
Artikel bewerten:
(0)

XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet - Bafin-Untersuchung lastet auf Gerresheimer

DJ XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet - Bafin-Untersuchung lastet auf Gerresheimer

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Mittwoch in der Breite wenig getan. Für den DAX ging es um 0,2 Prozent auf 23.667 Punkte nach oben. Gerresheimer wurden von der Nachricht einer Überprüfung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) deutlich nach unten gedrückt. Rüstungswerte waren dagegen stark gesucht, nachdem US-Präsident Trump in der Ukraine-Politik einen Kurswechsel vollzog.

Der deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex überraschte unterdessen negativ. In der Folge gab der Euro deutlich nach von gut 1,18 am Vortag auf 1,1740 Dollar. Alexander Krüger, Chefvolkswirt von Hauck Aufhäuser Lampe, sprach von erneut enttäuschten Wachstumshoffnungen. Michael Herzum, Chefvolkswirt von Union Investment, betrachtet dagegen das aktuelle Stimmungstief in der deutschen Wirtschaft als nur vorübergehend.

Die Gerresheimer-Aktie knickte um 15,4 Prozent ein, schloss damit aber dennoch deutlich üver dem tagestief. Die Bafin hat eine Untersuchung der 2024er Abschlüsse des Unternehmens eingeleitet und prüft mögliche Überhöhungen der Konzernumsätze. Die Analysten von Metzler bemerkten dazu, dass eine etwaige Korrektur laut dem Unternehmen nur von geringem Einfluss auf Umsatz und Ergebnis wäre.

Im Rüstungssegment gewannen Rheinmetall 3,5 Prozent, Renk 8,0, Hensoldt 8,0 und Alzchem 4,8 Prozent. Für Kauflaune sorgte Donald Trump mit der Aussage, dass die Ukraine das gesamte an Russland verlorene Territorium zurückgewinnen könne. Bislang hatte er daran festgehalten, dass Kiew Gebietsverluste in Kauf nehmen müsse, um ein Friedensabkommen zu erreichen. Daneben verwiesen Marktteilnehmer darauf, dass die jüngsten Verletzungen von Lufträumen durch Russland den Druck erhöhten, Waffen zu liefern.

Tagessieger im DAX waren Commerzbank mit einem Plus von 4,4 Prozent. Die Bank hat die erforderlichen Genehmigungen für den geplanten Aktienrückkauf durch die EZB und die Finanzagentur des Bundes erhalten und will nun den Rückkauf über bis zu 1 Milliarde Euro am Donnerstag beginnen. Deutsche Bank gaben um 0,6 Prozent nach.

Im SDAX verbesserten sich SFC Energy um 2,2 Prozent. Der Brennstoffzellenhersteller hatte den Erhalt von Folgeaufträge über 9,3 Millionen kanadische Dollar von einem großen kanadischen Öl- und Gasproduzenten mitgeteilt. 

INDEX        zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX        23.666,81 +0,2%   +18,6% 
DAX-Future     23.813,00 +0,5%   +16,2% 
XDAX        23.678,88 +0,5%   +18,8% 
MDAX        30.309,84 +0,1%   +18,3% 
TecDAX       3.653,44 +0,3%   +6,6% 
SDAX        17.024,23 +0,1%   +24,0% 
zuletzt          +/- Ticks 
Bund-Future      128,22   -2 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
 
 
Index   Gewinner Verlierer unv.  Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag 
DAX       19     21   0 2.009,0  53,3    3.291,5      48,2 
MDAX       23     27   0  460,9  27,4     537,0      24,3 
TecDAX      16     14   0  587,1  19,0     731,8      16,9 
SDAX       35     30   5   72,6   7,5     116,8      8,9 
Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2025 11:50 ET (15:50 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.