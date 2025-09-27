DJ PTA-News: Aktien Global News: Direktzugang zum Milliardenmarkt: Wie Neural Therapeutics Umsatz generiert

Aktien Global News: Direktzugang zum Milliardenmarkt: Wie Neural Therapeutics Umsatz generiert

Frankfurt (pta000/27.09.2025/06:45 UTC+2)

Werbung - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Auftraggeber: Neural Therapeutics Inc. (WKN: A3EGH1)

Cannabidiol (CBD) ist im Mainstream angekommen. Der nicht-psychoaktive Wirkstoff der Cannabispflanze steht längst nicht mehr nur in Reformhäusern oder Start-up-Shops in der Auslage. CBD-Produkte haben sich in den vergangenen Jahren in der Gesundheits- und Wellnessbranche etabliert - bei Konsumenten ebenso wie im Einzelhandel. Ob zur Förderung der Schlafqualität, für mehr mentale Balance oder als Beitrag zum allgemeinen Wohlbefinden: Die Nachfrage wächst.

Milliardenmarkt mit Rückenwind

Auch wirtschaftlich nimmt CBD weiter Fahrt auf. Laut aktuellen Prognosen erreicht der globale CBD-Markt bis 2030 ein Volumen von über 22 Milliarden US-Dollar. In Europa wird ein Marktpotenzial von 8,5 Milliarden US-Dollar erwartet. Deutschland übernimmt dabei eine Schlüsselrolle.

Internationale Player sind längst aktiv. Der australische Gesundheitsanbieter Bioxyne Limited (ISIN: AU000000BXN7) baut sein CBD-Geschäft im Asien-Pazifik-Raum aus. Der irische Biopharma-Konzern Jazz Pharmaceuticals (ISIN: IE00B4Q5ZN47) sicherte sich mit der Übernahme von GW Pharmaceuticals das erste von der US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassene CBD-Medikament.

Neural Therapeutics positioniert sich in Deutschland

In Deutschland gehört Hanf.com zu den wachstumsstärksten Plattformen im CBD-Einzelhandel. Das Sortiment reicht von CBD-Ölen und Kapseln bis zu Kosmetik und Lebensmitteln. Qualität, transparente Lieferketten und eine klar definierte Markenidentität bilden das Fundament der Marke.

Neural Therapeutics (ISIN: CA64134N2032), an den Börsen in Frankfurt und Toronto gelistet, hält eine strategische Beteiligung an Hanf.com. Das Unternehmen fokussiert sich auf pflanzenbasierte Wirkstoffe mit medizinischem Anwendungspotenzial. Die Hanf.com-Beteiligung ergänzt das Kerngeschäft um einen marktnahen, wirtschaftlich etablierten Vertriebsarm.

Einstieg abgeschlossen - operative Beteiligung an Hanf.com

Im ersten Halbjahr 2025 leitete Neural Therapeutics den Einstieg bei Hanf.com ein. Im August erfolgte der Abschluss der ersten Transaktionsphase: Neural sicherte sich 30,75 % der Anteile. Damit erlangt das Unternehmen direkten Zugang zum europäischen CBD-Markt und beteiligt sich unmittelbar am wirtschaftlichen Erfolg der deutschen Einzelhandelskette.

Die Beteiligung erlaubt aktiven Einfluss auf operative Entwicklungen und schafft Spielraum für Synergien. Neural erhält Zugriff auf Umsatzströme und positioniert sich für weiteres organisches Wachstum.

Zwei-Phasen-Modell mit Wachstumsperspektive

Die Übernahme folgt einem zweistufigen Modell. Die erste Phase - der Erwerb von 30,75 % - ist abgeschlossen. In Phase zwei steht Neural Therapeutics eine Option zur Verfügung, auch die restlichen Anteile zu übernehmen. Damit entsteht die Möglichkeit, künftig 100 % von Hanf.com zu kontrollieren.

Hanf.com betreibt derzeit 17 Geschäfte - überwiegend in Eigenregie, teils im Franchise - sowie einen performanten Online-Shop. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen rund 4,9 Millionen Euro Umsatz bei einer operativen Marge von 13 %.

Starke Marken, wirtschaftliche Basis

Das Geschäftsmodell kombiniert kontrollierte Expansion mit kapitalarmen Franchise-Formaten. Pro Standort bietet Hanf.com über 800 Produkte an. Rund 30 % des Umsatzes entfallen auf Eigenmarken wie "Hempodia" und "Mind Munchies".

Für Neural Therapeutics (ISIN: CA64134N2032) entsteht durch die Beteiligung eine strategische Schnittstelle zwischen Forschung und Markt. Das Unternehmen ergänzt seine F&E-Aktivitäten im Bereich pflanzenbasierter Therapeutika um einen direkten Zugang zum Endkunden. Ein Schritt, der operative Erlöse mit wissenschaftlicher Entwicklung verbindet - und neue Handlungsspielräume eröffnet.

Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Neural Therapeutics existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Neural Therapeutics. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Neural Therapeutics einsehen: https://neuraltherapeutics.ca/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Neural Therapeutics vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

