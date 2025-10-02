Anzeige
WKN: A2N6WD | ISIN: GB00BG0TPX62 | Ticker-Symbol: FCA
Frankfurt
02.10.25 | 15:29
1,400 Euro
+1,45 % +0,020
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,3601,51018:27
Dow Jones News
02.10.2025 18:21 Uhr
94 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -3-

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 

Funding Circle Holdings plc (FCH) 
Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 
02-Oct-2025 / 16:45 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 

2 October 2025 

Funding Circle Holdings plc 
Transaction in own shares 
 
The Company has today purchased for cancellation the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange 
from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025: 
 
Date of purchase:                  2 October 2025 
 
Number of ordinary shares purchased:         103,499 
 
Highest price paid per share:            126.00p 
 
Lowest price paid per share:             123.00p 
 
Volume weighted average price paid per share:    57.2959p

The Company intends to cancel all of the purchased Ordinary Shares.

Following the cancellation of the repurchased shares, the Company's issued share capital will consist of 305,414,215 Ordinary Shares with voting rights.

There are no ordinary shares held in Treasury.

The above figure (305,414,215) may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Aggregate information: 

Venue     Volume-weighted average price (pence per share)    Aggregated volume 
 
LSE      57.2959p                        103,499

Individual information: 

Number of ordinary shares  Transaction price (GBp  Time of transaction (UK  Transaction reference  Trading venue 
purchased          share)          Time)           number 
 
 
61              125.20          08:47:20         00355527748TRLO1     XLON 
 
759             125.20          08:47:20         00355527747TRLO1     XLON 
 
595             125.20          08:47:20         00355527746TRLO1     XLON 
 
8              125.20          08:47:20         00355527745TRLO1     XLON 
 
651             124.80          08:47:20         00355527749TRLO1     XLON 
 
656             124.40          08:49:08         00355527847TRLO1     XLON 
 
607             124.40          08:49:14         00355527855TRLO1     XLON 
 
348             124.60          08:49:57         00355527890TRLO1     XLON 
 
605             124.60          08:49:57         00355527891TRLO1     XLON 
 
908             124.60          08:49:57         00355527892TRLO1     XLON 
 
68              125.00          08:50:28         00355527919TRLO1     XLON 
 
207             125.20          08:50:28         00355527920TRLO1     XLON 
 
582             125.20          08:50:28         00355527921TRLO1     XLON 
 
620             125.00          08:51:31         00355527947TRLO1     XLON 
 
188             125.60          08:59:47         00355528341TRLO1     XLON 
 
300             125.60          08:59:47         00355528342TRLO1     XLON 
 
550             125.60          08:59:47         00355528343TRLO1     XLON 
 
266             125.60          09:02:55         00355528518TRLO1     XLON 
 
592             125.60          09:02:55         00355528519TRLO1     XLON 
 
476             125.20          09:02:55         00355528520TRLO1     XLON 
 
179             125.20          09:02:55         00355528521TRLO1     XLON 
 
586             125.40          09:04:59         00355528607TRLO1     XLON 
 
2              125.40          09:04:59         00355528608TRLO1     XLON 
 
386             125.80          09:05:30         00355528629TRLO1     XLON 
 
81              125.80          09:05:30         00355528630TRLO1     XLON 
 
51              125.80          09:05:30         00355528631TRLO1     XLON 
 
592             125.80          09:05:30         00355528632TRLO1     XLON 
 
62              125.80          09:05:30         00355528633TRLO1     XLON 
 
655             125.40          09:05:31         00355528634TRLO1     XLON 
 
601             125.40          09:06:55         00355528678TRLO1     XLON 
 
90              125.80          09:08:38         00355528724TRLO1     XLON 
 
625             125.60          09:08:45         00355528725TRLO1     XLON 
 
625             125.40          09:08:45         00355528726TRLO1     XLON 
 
11              125.80          09:12:02         00355528849TRLO1     XLON 
 
591             125.80          09:12:02         00355528850TRLO1     XLON 
 
636             125.40          09:12:02         00355528851TRLO1     XLON 
 
642             125.40          09:13:12         00355528878TRLO1     XLON 
 
464             125.60          09:22:48         00355529467TRLO1     XLON 
 
193             125.60          09:22:48         00355529468TRLO1     XLON 
 
657             125.40          09:26:53         00355529631TRLO1     XLON 
 
655             125.00          09:27:59         00355529726TRLO1     XLON 
 
48              125.40          09:34:27         00355529996TRLO1     XLON 
 
458             125.40          09:34:27         00355529997TRLO1     XLON 
 
150             125.40          09:34:27         00355529998TRLO1     XLON 
 
656             125.40          09:38:26         00355530336TRLO1     XLON 
 
148             125.00          09:41:06         00355530419TRLO1     XLON 
 
172             125.40          09:42:22         00355530485TRLO1     XLON 
 
276             125.40          09:42:22         00355530486TRLO1     XLON 
 
245             125.60          09:45:19         00355530596TRLO1     XLON 
 
413             125.60          09:45:19         00355530597TRLO1     XLON 
 
201             125.60          09:49:40         00355530752TRLO1     XLON 
 
454             125.60          09:49:40         00355530753TRLO1     XLON 
 
222             125.20          09:52:03         00355530820TRLO1     XLON 
 
27              125.60          09:55:36         00355530955TRLO1     XLON 
 
62              125.60          09:55:36         00355530956TRLO1     XLON 
 
89              125.60          09:55:36         00355530957TRLO1     XLON 
 
480             125.60          09:55:36         00355530958TRLO1     XLON 
 
101             125.40          09:58:19         00355531108TRLO1     XLON 
 
356             125.80          10:00:26         00355531194TRLO1     XLON 
 
307             125.80          10:00:26         00355531195TRLO1     XLON 
 
65              125.40          10:02:31         00355531317TRLO1     XLON 
 
489             125.40          10:02:31         00355531318TRLO1     XLON 
 
101             125.40          10:02:31         00355531319TRLO1     XLON 
 
186             125.40          10:07:05         00355531460TRLO1     XLON 
 
24              125.40          10:07:05         00355531461TRLO1     XLON 
 
439             125.40          10:07:05         00355531462TRLO1     XLON 
 
186             125.60          10:11:44         00355531679TRLO1     XLON 
 
463             125.60          10:11:44         00355531680TRLO1     XLON 
 
163             125.40          10:15:41         00355531821TRLO1     XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 02, 2025 11:45 ET (15:45 GMT)

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -2- 

64              125.40          10:15:41         00355531822TRLO1     XLON 
 
7              125.40          10:17:10         00355531900TRLO1     XLON 
 
200             125.40          10:17:10         00355531901TRLO1     XLON 
 
435             125.40          10:17:10         00355531902TRLO1     XLON 
 
399             125.60          10:21:43         00355532112TRLO1     XLON 
 
244             125.60          10:21:43         00355532113TRLO1     XLON 
 
1              125.60          10:26:13         00355532335TRLO1     XLON 
 
80              125.20          10:26:18         00355532339TRLO1     XLON 
 
159             125.20          10:26:18         00355532340TRLO1     XLON 
 
319             125.20          10:26:18         00355532341TRLO1     XLON 
 
98              125.20          10:26:18         00355532342TRLO1     XLON 
 
564             125.60          10:29:50         00355532516TRLO1     XLON 
 
88              125.60          10:29:50         00355532517TRLO1     XLON 
 
54              125.20          10:29:50         00355532518TRLO1     XLON 
 
197             125.20          10:29:51         00355532519TRLO1     XLON 
 
60              125.20          10:29:51         00355532520TRLO1     XLON 
 
341             125.20          10:29:51         00355532521TRLO1     XLON 
 
508             125.40          10:39:13         00355533141TRLO1     XLON 
 
178             125.40          10:39:13         00355533142TRLO1     XLON 
 
43              124.80          10:39:14         00355533143TRLO1     XLON 
 
85              124.80          10:39:15         00355533144TRLO1     XLON 
 
123             124.80          10:39:15         00355533145TRLO1     XLON 
 
401             124.80          10:39:15         00355533146TRLO1     XLON 
 
146             124.80          10:39:25         00355533150TRLO1     XLON 
 
71              124.80          10:39:30         00355533152TRLO1     XLON 
 
6              124.80          10:39:31         00355533153TRLO1     XLON 
 
1              124.80          10:40:15         00355533173TRLO1     XLON 
 
1              124.80          10:40:46         00355533180TRLO1     XLON 
 
1              124.80          10:41:17         00355533192TRLO1     XLON 
 
1              124.80          10:41:48         00355533206TRLO1     XLON 
 
2              124.80          10:42:20         00355533217TRLO1     XLON 
 
1              124.80          10:42:51         00355533233TRLO1     XLON 
 
289             125.20          10:43:34         00355533245TRLO1     XLON 
 
327             125.20          10:43:34         00355533246TRLO1     XLON 
 
48              124.80          10:44:21         00355533272TRLO1     XLON 
 
5              124.80          10:44:25         00355533275TRLO1     XLON 
 
2              124.80          10:45:27         00355533335TRLO1     XLON 
 
8              124.80          10:45:35         00355533338TRLO1     XLON 
 
1              124.80          10:45:57         00355533353TRLO1     XLON 
 
1              124.80          10:45:58         00355533355TRLO1     XLON 
 
1              124.80          10:46:29         00355533378TRLO1     XLON 
 
1              124.80          10:47:00         00355533388TRLO1     XLON 
 
1              124.80          10:47:30         00355533405TRLO1     XLON 
 
1              124.80          10:47:32         00355533419TRLO1     XLON 
 
1              124.80          10:48:04         00355533448TRLO1     XLON 
 
50              125.20          10:48:35         00355533452TRLO1     XLON 
 
185             125.20          10:48:35         00355533453TRLO1     XLON 
 
393             125.20          10:48:35         00355533454TRLO1     XLON 
 
48              124.80          10:48:35         00355533455TRLO1     XLON 
 
4              124.80          10:49:03         00355533468TRLO1     XLON 
 
2              124.80          10:50:08         00355533521TRLO1     XLON 
 
1              124.80          10:50:39         00355533538TRLO1     XLON 
 
1              124.80          10:51:43         00355533564TRLO1     XLON 
 
2              124.80          10:52:15         00355533590TRLO1     XLON 
 
1              124.80          10:52:47         00355533631TRLO1     XLON 
 
1              124.80          10:53:49         00355533671TRLO1     XLON 
 
82              125.20          10:53:49         00355533672TRLO1     XLON 
 
546             125.20          10:53:49         00355533673TRLO1     XLON 
 
48              124.80          10:54:20         00355533690TRLO1     XLON 
 
5              124.80          10:54:51         00355533698TRLO1     XLON 
 
1              124.80          10:55:23         00355533713TRLO1     XLON 
 
1              124.80          10:55:55         00355533728TRLO1     XLON 
 
1              124.80          10:56:26         00355533738TRLO1     XLON 
 
2              124.80          10:56:57         00355533748TRLO1     XLON 
 
1              124.80          10:57:59         00355533814TRLO1     XLON 
 
1              124.80          10:58:30         00355533834TRLO1     XLON 
 
1              124.80          10:59:01         00355533878TRLO1     XLON 
 
63              125.20          10:59:01         00355533879TRLO1     XLON 
 
563             125.20          10:59:01         00355533880TRLO1     XLON 
 
47              124.80          10:59:11         00355533950TRLO1     XLON 
 
4              124.80          10:59:15         00355533955TRLO1     XLON 
 
58              125.60          11:14:48         00355534539TRLO1     XLON 
 
861             125.60          11:14:48         00355534540TRLO1     XLON 
 
527             125.60          11:14:48         00355534541TRLO1     XLON 
 
71              125.60          11:14:48         00355534542TRLO1     XLON 
 
162             125.60          11:14:48         00355534543TRLO1     XLON 
 
543             125.00          11:18:07         00355534689TRLO1     XLON 
 
270             125.80          11:18:24         00355534698TRLO1     XLON 
 
313             125.80          11:18:24         00355534699TRLO1     XLON 
 
178             125.40          11:18:25         00355534700TRLO1     XLON 
 
197             125.40          11:18:27         00355534702TRLO1     XLON 
 
15              125.40          11:18:45         00355534721TRLO1     XLON 
 
1              125.40          11:18:55         00355534726TRLO1     XLON 
 
1              125.40          11:21:32         00355534804TRLO1     XLON 
 
251             125.40          11:21:36         00355534806TRLO1     XLON 
 
197             125.40          11:21:36         00355534807TRLO1     XLON 
 
178             125.40          11:21:36         00355534808TRLO1     XLON 
 
275             125.20          11:24:54         00355534968TRLO1     XLON 
 
365             125.20          11:24:54         00355534969TRLO1     XLON 
 
512             125.60          11:28:03         00355535066TRLO1     XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 02, 2025 11:45 ET (15:45 GMT)

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -3- 

200             125.60          11:28:03         00355535067TRLO1     XLON 
 
801             125.60          11:28:03         00355535068TRLO1     XLON 
 
3              125.40          11:28:07         00355535070TRLO1     XLON 
 
4              125.40          11:28:09         00355535073TRLO1     XLON 
 
1              125.40          11:28:10         00355535076TRLO1     XLON 
 
1              125.40          11:28:41         00355535081TRLO1     XLON 
 
426             125.80          11:28:41         00355535082TRLO1     XLON 
 
301             125.80          11:28:41         00355535083TRLO1     XLON 
 
47              125.80          11:28:41         00355535084TRLO1     XLON 
 
60              125.40          11:29:12         00355535094TRLO1     XLON 
 
4              125.40          11:29:34         00355535103TRLO1     XLON 
 
2              125.40          11:29:44         00355535109TRLO1     XLON 
 
1              125.40          11:30:16         00355535137TRLO1     XLON 
 
1              125.40          11:30:47         00355535147TRLO1     XLON 
 
1              125.40          11:31:18         00355535187TRLO1     XLON 
 
1              125.40          11:31:49         00355535205TRLO1     XLON 
 
1              125.40          11:32:20         00355535226TRLO1     XLON 
 
619             125.80          11:32:20         00355535227TRLO1     XLON 
 
47              125.40          11:32:22         00355535228TRLO1     XLON 
 
3              125.40          11:32:45         00355535240TRLO1     XLON 
 
2              125.40          11:32:53         00355535241TRLO1     XLON 
 
1              125.40          11:33:24         00355535254TRLO1     XLON 
 
1              125.40          11:33:55         00355535272TRLO1     XLON 
 
86              125.40          11:34:06         00355535275TRLO1     XLON 
 
34              125.40          11:34:18         00355535288TRLO1     XLON 
 
2              125.40          11:34:19         00355535289TRLO1     XLON 
 
1              125.40          11:34:27         00355535292TRLO1     XLON 
 
1              125.40          11:34:33         00355535294TRLO1     XLON 
 
1              125.40          11:34:59         00355535302TRLO1     XLON 
 
1              125.40          11:35:30         00355535319TRLO1     XLON 
 
309             125.80          11:35:30         00355535320TRLO1     XLON 
 
24              125.60          11:35:31         00355535321TRLO1     XLON 
 
6              125.60          11:37:48         00355535435TRLO1     XLON 
 
604             126.00          11:38:17         00355535457TRLO1     XLON 
 
68              125.60          11:39:25         00355535507TRLO1     XLON 
 
6              125.60          11:39:40         00355535513TRLO1     XLON 
 
4              125.60          11:41:13         00355535598TRLO1     XLON 
 
73              125.60          11:42:48         00355535668TRLO1     XLON 
 
235             125.60          11:43:10         00355535688TRLO1     XLON 
 
186             125.60          11:43:10         00355535689TRLO1     XLON 
 
30              125.60          11:43:10         00355535690TRLO1     XLON 
 
68              125.60          11:43:10         00355535691TRLO1     XLON 
 
83              125.60          11:43:10         00355535692TRLO1     XLON 
 
89              125.60          11:46:52         00355535851TRLO1     XLON 
 
259             125.60          11:46:52         00355535852TRLO1     XLON 
 
307             125.60          11:46:52         00355535853TRLO1     XLON 
 
655             125.60          11:48:26         00355535916TRLO1     XLON 
 
1              125.60          11:51:32         00355536065TRLO1     XLON 
 
1              125.60          11:51:34         00355536066TRLO1     XLON 
 
2              125.60          11:52:03         00355536100TRLO1     XLON 
 
1              125.60          11:52:34         00355536139TRLO1     XLON 
 
16              125.60          11:52:37         00355536142TRLO1     XLON 
 
2              125.60          11:53:05         00355536169TRLO1     XLON 
 
1              125.60          11:53:38         00355536200TRLO1     XLON 
 
1              125.60          11:54:09         00355536224TRLO1     XLON 
 
1              125.60          11:54:41         00355536252TRLO1     XLON 
 
1              125.60          11:55:13         00355536319TRLO1     XLON 
 
1              125.60          11:55:26         00355536326TRLO1     XLON 
 
1              125.60          11:55:44         00355536371TRLO1     XLON 
 
1              125.60          11:56:15         00355536411TRLO1     XLON 
 
1              125.60          11:56:46         00355536441TRLO1     XLON 
 
1              125.60          11:57:17         00355536469TRLO1     XLON 
 
1              125.60          11:57:48         00355536495TRLO1     XLON 
 
1              125.60          11:58:21         00355536526TRLO1     XLON 
 
1              125.60          11:58:52         00355536543TRLO1     XLON 
 
1              125.60          11:59:18         00355536567TRLO1     XLON 
 
1              125.60          11:59:24         00355536572TRLO1     XLON 
 
1              125.60          11:59:56         00355536591TRLO1     XLON 
 
71              125.60          12:00:08         00355536605TRLO1     XLON 
 
333             125.80          12:01:08         00355536660TRLO1     XLON 
 
323             125.80          12:01:08         00355536661TRLO1     XLON 
 
81              125.60          12:01:29         00355536693TRLO1     XLON 
 
6              125.60          12:01:33         00355536694TRLO1     XLON 
 
1              125.60          12:02:00         00355536710TRLO1     XLON 
 
1              125.60          12:02:32         00355536736TRLO1     XLON 
 
109             125.60          12:03:48         00355536832TRLO1     XLON 
 
457             125.60          12:03:48         00355536833TRLO1     XLON 
 
81              125.60          12:03:48         00355536834TRLO1     XLON 
 
67              125.40          12:07:43         00355537117TRLO1     XLON 
 
6              125.40          12:08:16         00355537157TRLO1     XLON 
 
1              125.40          12:08:47         00355537178TRLO1     XLON 
 
576             125.80          12:08:47         00355537179TRLO1     XLON 
 
56              125.80          12:08:47         00355537180TRLO1     XLON 
 
12              125.80          12:08:47         00355537181TRLO1     XLON 
 
50              125.40          12:09:18         00355537201TRLO1     XLON 
 
4              125.40          12:09:20         00355537204TRLO1     XLON 
 
1              125.40          12:09:51         00355537290TRLO1     XLON 
 
1              125.40          12:10:22         00355537316TRLO1     XLON 
 
21              125.40          12:10:30         00355537323TRLO1     XLON 
 
2              125.40          12:10:53         00355537339TRLO1     XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 02, 2025 11:45 ET (15:45 GMT)

