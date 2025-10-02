Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -3

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings plc (FCH) Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 02-Oct-2025 / 16:45 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 2 October 2025 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has today purchased for cancellation the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025: Date of purchase: 2 October 2025 Number of ordinary shares purchased: 103,499 Highest price paid per share: 126.00p Lowest price paid per share: 123.00p Volume weighted average price paid per share: 57.2959p

The Company intends to cancel all of the purchased Ordinary Shares.

Following the cancellation of the repurchased shares, the Company's issued share capital will consist of 305,414,215 Ordinary Shares with voting rights.

There are no ordinary shares held in Treasury.

The above figure (305,414,215) may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (pence per share) Aggregated volume LSE 57.2959p 103,499

Individual information:

Number of ordinary shares Transaction price (GBp Time of transaction (UK Transaction reference Trading venue purchased share) Time) number 61 125.20 08:47:20 00355527748TRLO1 XLON 759 125.20 08:47:20 00355527747TRLO1 XLON 595 125.20 08:47:20 00355527746TRLO1 XLON 8 125.20 08:47:20 00355527745TRLO1 XLON 651 124.80 08:47:20 00355527749TRLO1 XLON 656 124.40 08:49:08 00355527847TRLO1 XLON 607 124.40 08:49:14 00355527855TRLO1 XLON 348 124.60 08:49:57 00355527890TRLO1 XLON 605 124.60 08:49:57 00355527891TRLO1 XLON 908 124.60 08:49:57 00355527892TRLO1 XLON 68 125.00 08:50:28 00355527919TRLO1 XLON 207 125.20 08:50:28 00355527920TRLO1 XLON 582 125.20 08:50:28 00355527921TRLO1 XLON 620 125.00 08:51:31 00355527947TRLO1 XLON 188 125.60 08:59:47 00355528341TRLO1 XLON 300 125.60 08:59:47 00355528342TRLO1 XLON 550 125.60 08:59:47 00355528343TRLO1 XLON 266 125.60 09:02:55 00355528518TRLO1 XLON 592 125.60 09:02:55 00355528519TRLO1 XLON 476 125.20 09:02:55 00355528520TRLO1 XLON 179 125.20 09:02:55 00355528521TRLO1 XLON 586 125.40 09:04:59 00355528607TRLO1 XLON 2 125.40 09:04:59 00355528608TRLO1 XLON 386 125.80 09:05:30 00355528629TRLO1 XLON 81 125.80 09:05:30 00355528630TRLO1 XLON 51 125.80 09:05:30 00355528631TRLO1 XLON 592 125.80 09:05:30 00355528632TRLO1 XLON 62 125.80 09:05:30 00355528633TRLO1 XLON 655 125.40 09:05:31 00355528634TRLO1 XLON 601 125.40 09:06:55 00355528678TRLO1 XLON 90 125.80 09:08:38 00355528724TRLO1 XLON 625 125.60 09:08:45 00355528725TRLO1 XLON 625 125.40 09:08:45 00355528726TRLO1 XLON 11 125.80 09:12:02 00355528849TRLO1 XLON 591 125.80 09:12:02 00355528850TRLO1 XLON 636 125.40 09:12:02 00355528851TRLO1 XLON 642 125.40 09:13:12 00355528878TRLO1 XLON 464 125.60 09:22:48 00355529467TRLO1 XLON 193 125.60 09:22:48 00355529468TRLO1 XLON 657 125.40 09:26:53 00355529631TRLO1 XLON 655 125.00 09:27:59 00355529726TRLO1 XLON 48 125.40 09:34:27 00355529996TRLO1 XLON 458 125.40 09:34:27 00355529997TRLO1 XLON 150 125.40 09:34:27 00355529998TRLO1 XLON 656 125.40 09:38:26 00355530336TRLO1 XLON 148 125.00 09:41:06 00355530419TRLO1 XLON 172 125.40 09:42:22 00355530485TRLO1 XLON 276 125.40 09:42:22 00355530486TRLO1 XLON 245 125.60 09:45:19 00355530596TRLO1 XLON 413 125.60 09:45:19 00355530597TRLO1 XLON 201 125.60 09:49:40 00355530752TRLO1 XLON 454 125.60 09:49:40 00355530753TRLO1 XLON 222 125.20 09:52:03 00355530820TRLO1 XLON 27 125.60 09:55:36 00355530955TRLO1 XLON 62 125.60 09:55:36 00355530956TRLO1 XLON 89 125.60 09:55:36 00355530957TRLO1 XLON 480 125.60 09:55:36 00355530958TRLO1 XLON 101 125.40 09:58:19 00355531108TRLO1 XLON 356 125.80 10:00:26 00355531194TRLO1 XLON 307 125.80 10:00:26 00355531195TRLO1 XLON 65 125.40 10:02:31 00355531317TRLO1 XLON 489 125.40 10:02:31 00355531318TRLO1 XLON 101 125.40 10:02:31 00355531319TRLO1 XLON 186 125.40 10:07:05 00355531460TRLO1 XLON 24 125.40 10:07:05 00355531461TRLO1 XLON 439 125.40 10:07:05 00355531462TRLO1 XLON 186 125.60 10:11:44 00355531679TRLO1 XLON 463 125.60 10:11:44 00355531680TRLO1 XLON 163 125.40 10:15:41 00355531821TRLO1 XLON

64 125.40 10:15:41 00355531822TRLO1 XLON 7 125.40 10:17:10 00355531900TRLO1 XLON 200 125.40 10:17:10 00355531901TRLO1 XLON 435 125.40 10:17:10 00355531902TRLO1 XLON 399 125.60 10:21:43 00355532112TRLO1 XLON 244 125.60 10:21:43 00355532113TRLO1 XLON 1 125.60 10:26:13 00355532335TRLO1 XLON 80 125.20 10:26:18 00355532339TRLO1 XLON 159 125.20 10:26:18 00355532340TRLO1 XLON 319 125.20 10:26:18 00355532341TRLO1 XLON 98 125.20 10:26:18 00355532342TRLO1 XLON 564 125.60 10:29:50 00355532516TRLO1 XLON 88 125.60 10:29:50 00355532517TRLO1 XLON 54 125.20 10:29:50 00355532518TRLO1 XLON 197 125.20 10:29:51 00355532519TRLO1 XLON 60 125.20 10:29:51 00355532520TRLO1 XLON 341 125.20 10:29:51 00355532521TRLO1 XLON 508 125.40 10:39:13 00355533141TRLO1 XLON 178 125.40 10:39:13 00355533142TRLO1 XLON 43 124.80 10:39:14 00355533143TRLO1 XLON 85 124.80 10:39:15 00355533144TRLO1 XLON 123 124.80 10:39:15 00355533145TRLO1 XLON 401 124.80 10:39:15 00355533146TRLO1 XLON 146 124.80 10:39:25 00355533150TRLO1 XLON 71 124.80 10:39:30 00355533152TRLO1 XLON 6 124.80 10:39:31 00355533153TRLO1 XLON 1 124.80 10:40:15 00355533173TRLO1 XLON 1 124.80 10:40:46 00355533180TRLO1 XLON 1 124.80 10:41:17 00355533192TRLO1 XLON 1 124.80 10:41:48 00355533206TRLO1 XLON 2 124.80 10:42:20 00355533217TRLO1 XLON 1 124.80 10:42:51 00355533233TRLO1 XLON 289 125.20 10:43:34 00355533245TRLO1 XLON 327 125.20 10:43:34 00355533246TRLO1 XLON 48 124.80 10:44:21 00355533272TRLO1 XLON 5 124.80 10:44:25 00355533275TRLO1 XLON 2 124.80 10:45:27 00355533335TRLO1 XLON 8 124.80 10:45:35 00355533338TRLO1 XLON 1 124.80 10:45:57 00355533353TRLO1 XLON 1 124.80 10:45:58 00355533355TRLO1 XLON 1 124.80 10:46:29 00355533378TRLO1 XLON 1 124.80 10:47:00 00355533388TRLO1 XLON 1 124.80 10:47:30 00355533405TRLO1 XLON 1 124.80 10:47:32 00355533419TRLO1 XLON 1 124.80 10:48:04 00355533448TRLO1 XLON 50 125.20 10:48:35 00355533452TRLO1 XLON 185 125.20 10:48:35 00355533453TRLO1 XLON 393 125.20 10:48:35 00355533454TRLO1 XLON 48 124.80 10:48:35 00355533455TRLO1 XLON 4 124.80 10:49:03 00355533468TRLO1 XLON 2 124.80 10:50:08 00355533521TRLO1 XLON 1 124.80 10:50:39 00355533538TRLO1 XLON 1 124.80 10:51:43 00355533564TRLO1 XLON 2 124.80 10:52:15 00355533590TRLO1 XLON 1 124.80 10:52:47 00355533631TRLO1 XLON 1 124.80 10:53:49 00355533671TRLO1 XLON 82 125.20 10:53:49 00355533672TRLO1 XLON 546 125.20 10:53:49 00355533673TRLO1 XLON 48 124.80 10:54:20 00355533690TRLO1 XLON 5 124.80 10:54:51 00355533698TRLO1 XLON 1 124.80 10:55:23 00355533713TRLO1 XLON 1 124.80 10:55:55 00355533728TRLO1 XLON 1 124.80 10:56:26 00355533738TRLO1 XLON 2 124.80 10:56:57 00355533748TRLO1 XLON 1 124.80 10:57:59 00355533814TRLO1 XLON 1 124.80 10:58:30 00355533834TRLO1 XLON 1 124.80 10:59:01 00355533878TRLO1 XLON 63 125.20 10:59:01 00355533879TRLO1 XLON 563 125.20 10:59:01 00355533880TRLO1 XLON 47 124.80 10:59:11 00355533950TRLO1 XLON 4 124.80 10:59:15 00355533955TRLO1 XLON 58 125.60 11:14:48 00355534539TRLO1 XLON 861 125.60 11:14:48 00355534540TRLO1 XLON 527 125.60 11:14:48 00355534541TRLO1 XLON 71 125.60 11:14:48 00355534542TRLO1 XLON 162 125.60 11:14:48 00355534543TRLO1 XLON 543 125.00 11:18:07 00355534689TRLO1 XLON 270 125.80 11:18:24 00355534698TRLO1 XLON 313 125.80 11:18:24 00355534699TRLO1 XLON 178 125.40 11:18:25 00355534700TRLO1 XLON 197 125.40 11:18:27 00355534702TRLO1 XLON 15 125.40 11:18:45 00355534721TRLO1 XLON 1 125.40 11:18:55 00355534726TRLO1 XLON 1 125.40 11:21:32 00355534804TRLO1 XLON 251 125.40 11:21:36 00355534806TRLO1 XLON 197 125.40 11:21:36 00355534807TRLO1 XLON 178 125.40 11:21:36 00355534808TRLO1 XLON 275 125.20 11:24:54 00355534968TRLO1 XLON 365 125.20 11:24:54 00355534969TRLO1 XLON 512 125.60 11:28:03 00355535066TRLO1 XLON

200 125.60 11:28:03 00355535067TRLO1 XLON 801 125.60 11:28:03 00355535068TRLO1 XLON 3 125.40 11:28:07 00355535070TRLO1 XLON 4 125.40 11:28:09 00355535073TRLO1 XLON 1 125.40 11:28:10 00355535076TRLO1 XLON 1 125.40 11:28:41 00355535081TRLO1 XLON 426 125.80 11:28:41 00355535082TRLO1 XLON 301 125.80 11:28:41 00355535083TRLO1 XLON 47 125.80 11:28:41 00355535084TRLO1 XLON 60 125.40 11:29:12 00355535094TRLO1 XLON 4 125.40 11:29:34 00355535103TRLO1 XLON 2 125.40 11:29:44 00355535109TRLO1 XLON 1 125.40 11:30:16 00355535137TRLO1 XLON 1 125.40 11:30:47 00355535147TRLO1 XLON 1 125.40 11:31:18 00355535187TRLO1 XLON 1 125.40 11:31:49 00355535205TRLO1 XLON 1 125.40 11:32:20 00355535226TRLO1 XLON 619 125.80 11:32:20 00355535227TRLO1 XLON 47 125.40 11:32:22 00355535228TRLO1 XLON 3 125.40 11:32:45 00355535240TRLO1 XLON 2 125.40 11:32:53 00355535241TRLO1 XLON 1 125.40 11:33:24 00355535254TRLO1 XLON 1 125.40 11:33:55 00355535272TRLO1 XLON 86 125.40 11:34:06 00355535275TRLO1 XLON 34 125.40 11:34:18 00355535288TRLO1 XLON 2 125.40 11:34:19 00355535289TRLO1 XLON 1 125.40 11:34:27 00355535292TRLO1 XLON 1 125.40 11:34:33 00355535294TRLO1 XLON 1 125.40 11:34:59 00355535302TRLO1 XLON 1 125.40 11:35:30 00355535319TRLO1 XLON 309 125.80 11:35:30 00355535320TRLO1 XLON 24 125.60 11:35:31 00355535321TRLO1 XLON 6 125.60 11:37:48 00355535435TRLO1 XLON 604 126.00 11:38:17 00355535457TRLO1 XLON 68 125.60 11:39:25 00355535507TRLO1 XLON 6 125.60 11:39:40 00355535513TRLO1 XLON 4 125.60 11:41:13 00355535598TRLO1 XLON 73 125.60 11:42:48 00355535668TRLO1 XLON 235 125.60 11:43:10 00355535688TRLO1 XLON 186 125.60 11:43:10 00355535689TRLO1 XLON 30 125.60 11:43:10 00355535690TRLO1 XLON 68 125.60 11:43:10 00355535691TRLO1 XLON 83 125.60 11:43:10 00355535692TRLO1 XLON 89 125.60 11:46:52 00355535851TRLO1 XLON 259 125.60 11:46:52 00355535852TRLO1 XLON 307 125.60 11:46:52 00355535853TRLO1 XLON 655 125.60 11:48:26 00355535916TRLO1 XLON 1 125.60 11:51:32 00355536065TRLO1 XLON 1 125.60 11:51:34 00355536066TRLO1 XLON 2 125.60 11:52:03 00355536100TRLO1 XLON 1 125.60 11:52:34 00355536139TRLO1 XLON 16 125.60 11:52:37 00355536142TRLO1 XLON 2 125.60 11:53:05 00355536169TRLO1 XLON 1 125.60 11:53:38 00355536200TRLO1 XLON 1 125.60 11:54:09 00355536224TRLO1 XLON 1 125.60 11:54:41 00355536252TRLO1 XLON 1 125.60 11:55:13 00355536319TRLO1 XLON 1 125.60 11:55:26 00355536326TRLO1 XLON 1 125.60 11:55:44 00355536371TRLO1 XLON 1 125.60 11:56:15 00355536411TRLO1 XLON 1 125.60 11:56:46 00355536441TRLO1 XLON 1 125.60 11:57:17 00355536469TRLO1 XLON 1 125.60 11:57:48 00355536495TRLO1 XLON 1 125.60 11:58:21 00355536526TRLO1 XLON 1 125.60 11:58:52 00355536543TRLO1 XLON 1 125.60 11:59:18 00355536567TRLO1 XLON 1 125.60 11:59:24 00355536572TRLO1 XLON 1 125.60 11:59:56 00355536591TRLO1 XLON 71 125.60 12:00:08 00355536605TRLO1 XLON 333 125.80 12:01:08 00355536660TRLO1 XLON 323 125.80 12:01:08 00355536661TRLO1 XLON 81 125.60 12:01:29 00355536693TRLO1 XLON 6 125.60 12:01:33 00355536694TRLO1 XLON 1 125.60 12:02:00 00355536710TRLO1 XLON 1 125.60 12:02:32 00355536736TRLO1 XLON 109 125.60 12:03:48 00355536832TRLO1 XLON 457 125.60 12:03:48 00355536833TRLO1 XLON 81 125.60 12:03:48 00355536834TRLO1 XLON 67 125.40 12:07:43 00355537117TRLO1 XLON 6 125.40 12:08:16 00355537157TRLO1 XLON 1 125.40 12:08:47 00355537178TRLO1 XLON 576 125.80 12:08:47 00355537179TRLO1 XLON 56 125.80 12:08:47 00355537180TRLO1 XLON 12 125.80 12:08:47 00355537181TRLO1 XLON 50 125.40 12:09:18 00355537201TRLO1 XLON 4 125.40 12:09:20 00355537204TRLO1 XLON 1 125.40 12:09:51 00355537290TRLO1 XLON 1 125.40 12:10:22 00355537316TRLO1 XLON 21 125.40 12:10:30 00355537323TRLO1 XLON 2 125.40 12:10:53 00355537339TRLO1 XLON

