Mars und Cargill vertiefen ihre Partnerschaft im Bereich erneuerbare Energien durch die innovative Beschaffung von 224 MWac-Solaranlagen mit GoldenPeaks Capital in Polen

DJ Mars und Cargill vertiefen ihre Partnerschaft im Bereich erneuerbare Energien durch die innovative Beschaffung von 224 MWac-Solaranlagen mit GoldenPeaks Capital in Polen 

GoldenPeaks Capital Holding Ltd. / Schlagwort(e): Partnerschaft 
Mars und Cargill vertiefen ihre Partnerschaft im Bereich erneuerbare Energien durch die innovative Beschaffung von 224 
MWac-Solaranlagen mit GoldenPeaks Capital in Polen 
2025-10-07 / 08:00 CET/CEST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Warschau, 7. Oktober 2025 - Zwei führende globale Lebensmittelunternehmen, Mars und Cargill, gaben bekannt, dass sie 
den Ausbau von mehr als 224 MWac* neuer Kapazitäten für erneuerbare Energien durch fünf virtuelle Stromabnahmeverträge 
(PPAs) in Polen vorantreiben. Die PPAs wurden mit GoldenPeaks Capital unterzeichnet, einem der am schnellsten 
wachsenden unabhängigen Produzenten erneuerbarer Energien in Europa. 

Die fünf neuen virtuellen Stromabnahmeverträge der Unternehmen werden die Emissionen im gesamten Lebensmittelsektor 
reduzieren und Solarenergie in das kohlenstoffintensivste Netz Europas bringen. 
 
Diese Zusammenarbeit baut auf der bestehenden Arbeit von Mars und Cargill im Bereich erneuerbare Energien auf und 
stellt einen innovativen Ansatz für die Zusammenarbeit von Lieferanten und Kunden im Klimaschutz dar. Durch die 
Bündelung der Nachfrage und die Nutzung ihrer gemeinsamen Kaufkraft unterzeichneten die Unternehmen den vermutlich 
größten Mehrabnehmervertrag für erneuerbare Energien in Polen und Mittel- und Osteuropa (CEE), dem 
kohlenstoffintensivsten Netz Europas. 
 
"Diese Solar-PPA-Vereinbarungen schaffen neue Solarprojekte, die es Mars ermöglichen, seine aktuellen 
Scope-2-Stromemissionen in Polen sowie einen Teil unserer Scope-3-Emissionen im Rahmen unseres Renewable 
Acceleration-Programms zu reduzieren und zu eliminieren. Mit diesem Programm treibt Mars die Nutzung erneuerbarer 
Energien in seiner Wertschöpfungskette voran", sagte Kevin Rabinovitch, Global VP Sustainability. "Ein Lieferant wie 
Cargill, der sich ebenfalls direkt mit seinem Stromverbrauch befasst, ergänzt unseren Ansatz. In Polen haben wir durch 
die Zusammenarbeit mit unserem Lieferanten an Größe gewonnen und einen großen Gewinn für beide Unternehmen erzielt, da 
wir gemeinsam die Klimaziele unserer einzelnen Unternehmen vorantreiben." 
 
GoldenPeaks Capital wird die neuen Solarprojekte entwickeln, die voraussichtlich 2027 in Betrieb gehen und jährlich 
genug saubere Energie erzeugen, um schätzungsweise 200.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. 3Degrees, ein führender 
globaler Anbieter von Klimalösungen, hat die Verträge im Auftrag von Mars und Cargill vermittelt. 
 
"Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit Mars bei dieser einzigartigen gemeinsamen Beschaffung", sagte Christina 
Yagjian, Senior Director Global Renewable Energy bei Cargill. "Diese Zusammenarbeit senkt nicht nur die 
Beschaffungskosten und reduziert Emissionen, sondern vertieft auch unsere Geschäftsbeziehung und zeigt, wie 
Partnerschaften entlang der Wertschöpfungskette sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen vorantreiben können." 
 
Dieses Projekt zeigt, wie Lieferanten-Kunden-Partnerschaften Emissionsreduzierungen in großem Maßstab vorantreiben und 
den Fortschritt bei der Erreichung gemeinsamer Klimaziele beschleunigen können - und bietet damit ein replizierbares 
Modell für den gesamten Lebensmittel- und Agrarsektor. 
 
Adriano Agosti, Gründer und Vorsitzender von GoldenPeaks Capital, sagte: "Die PPA-Vereinbarungen mit Mars und Cargill 
unterstreichen unseren partnerschaftlichen Ansatz, komplexe, hochwertige Energielösungen zu liefern und die 
Dekarbonisierung weiter voranzutreiben." 
 
"Wir würdigen die Führungsstärke von Mars und Cargill bei der Unterzeichnung dieser PPAs", ergänzte Tyler Espinoza, 
Senior Director und Global Head für Strommärkte bei 3Degrees. "Sie sind ein hervorragendes Beispiel dafür, wie 
Unternehmen und ihre Lieferanten effektiv zusammenarbeiten können, um ihre gemeinsamen Dekarbonisierungsziele 
voranzutreiben. Wir brauchen mehr Organisationen, die ihrem Beispiel folgen und ähnliche Schritte unternehmen, um 
zusammenzuarbeiten und sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen zu beschleunigen." 

*MWac (Megawatt Wechselstrom) misst die in das Stromnetz eingespeiste nutzbare Elektrizität. 

Über Cargill 
 
Cargill hat sich der Bereitstellung von Lebensmitteln, Zutaten, landwirtschaftlichen Lösungen und Industrieprodukten 
verschrieben, um die Welt sicher, verantwortungsvoll und nachhaltig zu ernähren. Als Herzstück der Lieferkette arbeiten 
wir mit Landwirten und Kunden zusammen, um lebenswichtige Produkte zu beschaffen, herzustellen und zu liefern. 
 
Unsere rund 160.000 Mitarbeiter entwickeln zielgerichtet Innovationen und versorgen unsere Kunden mit lebensnotwendigen 
Gütern, damit Unternehmen wachsen, Gemeinden florieren und Verbraucher ein gutes Leben führen können. Mit 160 Jahren 
Erfahrung als Familienunternehmen blicken wir nach vorn und bleiben dabei unseren Werten treu. Wir stellen die Menschen 
in den Mittelpunkt. Wir streben nach Höherem. Wir tun das Richtige - heute und für kommende Generationen. Weitere 
Informationen finden Sie auf Cargill.com und in unserem News Center. 

Über Mars, Incorporated 
 
Mars, Incorporated ist überzeugt, dass die Welt von morgen mit unserer heutigen Geschäftstätigkeit beginnt. Als 
Familienunternehmen mit einem Umsatz von rund 55 Milliarden US-Dollar unterstützen wir mit unserem vielfältigen und 
wachsenden Portfolio an führenden Tierpflegeprodukten und Veterinärdienstleistungen Haustiere auf der ganzen Welt. 
Unsere hochwertigen Snacks und Futterprodukte begeistern täglich Millionen von Menschen. Wir produzieren einige der 
weltweit beliebtesten Marken, darunter ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, EXTRA®, M&M's®, SNICKERS® und 
BEN'S ORIGINAL. Unsere internationalen Netzwerke von Tierkliniken, darunter BANFIELD, BLUEPEARL, VCA und ANICURA, 
decken die präventive, allgemeine, spezialisierte und Notfallversorgung ab. Unser globales Veterinärdiagnostikgeschäft 
ANTECH® bietet bahnbrechende Möglichkeiten in der Tierdiagnostik. Die fünf Prinzipien von Mars - Qualität, 
Verantwortung, Gegenseitigkeit, Effizienz und Freiheit - inspirieren unsere 150.000 Mitarbeiter, jeden Tag aktiv zu 
werden, um eine bessere Welt für Menschen, Haustiere und den Planeten zu schaffen. 

Über 3Degrees 
 
3Degrees ist ein führender globaler Anbieter von Klimalösungen, Pionier in den Umweltmärkten und zertifizierte B 
Corporation mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Unsere Arbeit orientiert sich seit fast 20 Jahren an 
der Notwendigkeit dringender Klimaschutzmaßnahmen. Wir bieten umfassende Lösungen für saubere Energie und 
Dekarbonisierung, um Fortune-500-Unternehmen, Versorgungsunternehmen und andere Organisationen dabei zu unterstützen, 
ihre Klimaziele zu erreichen und ihre Emissionen im Kampf gegen den Klimawandel zu reduzieren. Das 3Degrees-Team 
zeichnet sich durch Integrität und umfassende Expertise in der Klimastrategie und -umsetzung in den Emissionsbereichen 
Scope 1, 2 und 3 aus, darunter globale Umweltrohstoffe, die Entwicklung erneuerbarer Energien und Kohlenstoffprojekte 
sowie die Dekarbonisierung der Lieferkette. Wir unterstützen die Entwicklung und Umsetzung wirkungsvoller 
Klimalösungen, die wirtschaftlich sinnvoll sind und einen gerechten Übergang in eine kohlenstoffarme Zukunft fördern. 
Erfahren Sie mehr auf 3Degrees.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn. 

Über GoldenPeaks Capital 
 
GoldenPeaks Capital ist auf den Bau und Betrieb von Solarsystemen spezialisiert und einer der größten Eigentümer von 
Photovoltaikanlagen in Polen und Ungarn, mit über 15 Jahren Erfahrung in der weltweiten Strukturierung von 
Energieprojekten. Darüber hinaus ist GPC mit verschiedenen BESS + PV-Pilotprojekten in Polen und Ungarn Vorreiter bei 
der Einführung neuer Technologien in Osteuropa. GoldenPeaks Capital wird die Entwicklung der Branche der erneuerbaren 
Energien in Osteuropa weiter beschleunigen, indem es alle Bereiche der erneuerbaren Energien nahtlos integriert, 
darunter Projektentwicklung und Engineering, Finanzierung und Strukturierung, Lieferkettenmanagement, Bau und 
Inbetriebnahme, Anlagenbetrieb sowie Gewerbe- und Energievertrieb. So wird eine wertvolle Abstimmung von Methoden, 
Ethik und Zielen gewährleistet. GoldenPeaks Capital wurde für sein grünes Engagement ausgezeichnet und erhielt von 
Moody's für sein Green-Bond-Framework unlängst den höchsten Nachhaltigkeits-Qualitätsscore (SQS1). 

www.goldenpeakscapital.com 

Media: 

GoldenPeaks Capital 
 
Siro Barino 
 
E-Mail: media@goldenpeakscapital.com 
 
Disclaimer Golden Peaks Capital: 

This press release was produced by and the opinions expressed are those of GoldenPeaks Capital as of the date of 
writing and are subject to change. It has been prepared solely for information purposes. Any reference to past 
performance is not necessarily a guide to the future. To the extent there are any forward-looking statements, these 
statements are based on the company's current expectations and projections regarding its business, operations and other 
factors relating thereto. Actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result 
of a number of factors. The information and analysis contained in this publication have been compiled or arrived at 
from sources believed to be reliable but GoldenPeaks Capital does not make any representation as to their accuracy or

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 07, 2025 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
