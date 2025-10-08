Solera und PPG arbeiten gemeinsam an der Verbesserung der Genauigkeit der CO2-Emissionserfassung pro Fahrzeugreparatur

WESTLAKE, Texas, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solera, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für das Fahrzeuglebenszyklus-Management, hat heute die strategische Partnerschaft mit dem weltweit führenden Anbieter von Farben, Lacken und Spezialprodukten PPG (NYSE:PPG) bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Kooperation werden die hochwertigen Autoreparaturlacke von PPG, darunter NEXA AUTOCOLOR®-Produkte und MAXMEYER®-Lacke, in die Sustainable-Estimatics-Plattform von Solera integriert, mit der Kunden von PPG ihre Kohlendioxidemissionen (CO2) pro Reparatur berechnen können. Dazu gehören Faktoren wie Reparaturmethoden (Reparatur oder Austausch), Lackierverfahren und Trocknungsbedingungen.

Durch diese Partnerschaft stellt PPG produkt- und prozessspezifische Daten zur Verfügung, die eine genauere Berechnung der CO2-Emissionen ermöglichen, anstatt sich ausschließlich auf allgemeine Branchendurchschnittswerte zu stützen. Dank der Integration fortschrittlicher Tools in das digitale Ökosystem PPG LINQ für Karosseriewerkstätten - darunter das digitale Farbabgleichsystem PPG VISUALIZID und das automatisierte Mischsystem PPG MOONWALK® - ermöglichen die Optimierung von Reparaturprozessen und die Reduzierung von Materialabfällen präzisere und effizientere Reparaturen und die Steigerung der Kundenproduktivität. Somit spiegelt diese Initiative das anhaltende Engagement von PPG für Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Automatisierung wider.

"Die Partnerschaft mit Solera ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Bestreben, unseren Kunden nachhaltige, digitale und automatisierte Lösungen anzubieten", so Juan Navarro, Marketing Director EMEA bei PPG. "Durch die Kombination unserer bewährten Lackierprodukte und digitalen Lösungen ermöglichen wir Karosseriewerkstätten die Reduzierung von Abfall, die Steigerung der Effizienz sowie die präzise Überwachung und Verbesserung ihrer CO2-Bilanz."

Die aktuelle Vereinbarung umfasst die Integration der Emissionskennzahlen von PPG in das Solera-Ökosystem und bietet Kunden damit ein robustes Tool zur Überwachung und Verwaltung ihrer CO2-Emissionen nach Scope 1, 2 und 3. Die daraus resultierenden Dashboards bieten klare Erkenntnisse, mit denen Unternehmen ihre Umweltbelastung bewerten und glaubwürdige, überprüfbare Emissionsdaten erstellen können, die den sich weiterentwickelnden regulatorischen Anforderungen, wie der EU-Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD), die ab 2025 eine Emissionsberichterstattung vorschreibt, entsprechen.

Arnaud Agostini, International Managing Director bei Solera, betont: "Der Fokus von PPG auf die Verbindung von Nachhaltigkeit mit fortschrittlichen digitalen und automatisierten Lösungen stellt einen erheblichen Mehrwert für unsere Sustainable-Estimatics-Plattform dar." Mit Innovationen wie dem automatisierten Farbmischsystem PPG MoonWalk und dem digitalen Farbvisualisierungstool PPG VisualizID bieten wir eine präzise CO2-Verfolgung und unterstützen Karosseriewerkstätten bei der Optimierung ihrer Arbeitsprozesse. Aufgrund dieser strategischen Partnerschaft können sich Werkstätten und Versicherer auf Daten verlassen, die den neuesten Fortschritten der Branche entsprechen, und so genauere Berichte erstellen und ihre Wettbewerbsvorteile ausbauen."

