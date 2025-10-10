Bringt Marketing-Führungskompetenz in den Bereichen KI-Innovation und Unternehmenssoftware mit

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), ein Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software, gab heute die Ernennung von Cate Lochead zum Chief Marketing Officer bekannt. Sie bringt Bentley Marketing-Führungskompetenz in den Bereichen KI-Innovation und Unternehmenssoftware und mehr als 20 Jahre Erfahrung in Unternehmenssoftware mit.

Cate Lochead joins Bentley Systems as Chief Marketing Officer. (Image courtesy of Bentley Systems)

Bevor sie zu Bentley kam, war Lochead als Chief Marketing Officer für wachstumsstarke Softwareunternehmen in den Bereichen KI, Daten und Sicherheit tätig. Davor leitete sie Marketingorganisationen bei weltweit führenden Technologieunternehmen wie beispielsweise Oracle und Intuit. Sie hat umfangreiche Erfahrung im Bereich der Positionierung transformativer Technologien für Marktpräsenz und -akzeptanz.

Nicholas Cumins, CEO von Bentley, sagte: "KI verändert die Art und Weise, wie Infrastruktur entworfen, gebaut und betrieben wird. Die Ernennung von Cate zur CMO stärkt unsere Führungsposition in diesem entscheidenden Moment. Ihre Erfahrung wird Infrastrukturfachleuten bei der Umsetzung von KI-Innovationen in messbare Ergebnisse dort unterstützen, wo Effizienz, Qualität und Zuverlässigkeit am wichtigsten sind."

Informationen zu Bentley Systems

Auf der ganzen Welt verlassen sich Infrastrukturfachleute auf Software von Bentley Systems, um den Entwurf, Bau und Betrieb von besserer und widerstandsfähigerer Infrastruktur für die Bereiche Verkehr, Wasser, Energie, Städte und mehr zu unterstützen. Bentley wurde 1984 von Ingenieuren für Ingenieure gegründet und ist der bevorzugte Partner für Ingenieurbüros sowie Eigentümer und Betreiber weltweit. Die Software des Unternehmens deckt verschiedene Fachbereiche des Ingenieurwesens, Industriebranchen und alle Phasen des Infrastruktur-Lebenszyklus ab. Mit unseren Lösungen für digitale Zwillinge helfen wir Fachleuten für Infrastruktur dabei, den Wert ihrer Daten zu erschließen, um so die Projektabwicklung und die Anlagenleistung zu transformieren.

© 2025 Bentley Systems, Incorporated. Bentley und das Bentley-Logo sind eingetragene Marken von Bentley Systems, Incorporated. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber.

