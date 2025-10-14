Die Aktie des Rohstoffriesen Rio Tinto hat sich zuletzt sehr gut entwickelt. Indes hat der Konzern im dritten Quartal 84,3 Millionen Tonnen Erz aus Westaustralien verschifft, blieb damit allerdings unter der Prognose von 85,5 Millionen Tonnen. Grund dafür waren mehrere Zyklone, die zu Jahresbeginn die Produktion beeinträchtigt hatten.Rio Tinto peilt nun das untere Ende seiner Jahresprognose von 323 bis 338 Millionen Tonnen an und betont, dass ein starkes viertes Quartal notwendig sei, um weitere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
