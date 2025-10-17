Zur geplanten E-Auto-Förderung für Haushalte mit geringem und mittlerem Einkommen hatte die SPD-Bundestagsfraktion eine Liste an Eckpunkten vorgestellt. Einige der Vorschläge sieht die Unionsfraktion wohl kritisch - vor allem die höhere Besteuerung von Verbrenner-Dienstwagen. Kurzer Rückblick: Nachdem sich der Koalitionsausschuss grundsätzlich auf eine E-Auto-Förderung für Haushalte mit geringem und mittlerem Einkommen geeinigt hatte, geht es nun ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net