Wiesbaden (ots) -
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag. 20.10.2025
- (Nr. 380) Außenhandel (Detailergebnisse), August 2025
- (Nr. 381) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, September 2025
Dienstag, 21.10.2025
- (Nr. 382) Umsatz im Gastgewerbe, August 2025
- (Nr. 43) Zahl der Woche zum Weltnudeltag am 25.10.: Außenhandel mit und Produktion von Nudeln, Jahre 2014-2024
Mittwoch, 22.10.2025
- (Nr. N057) Beschäftigte mit Einwanderungsgeschichte in Mangelberufen, Jahr 2024
Freitag, 24.10.2025
- (Nr. 378) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), August 2025
- (Nr. 379) Verkehrsunfälle, August 2025
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber:
DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6139655
